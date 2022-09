Dua Lipa arma fiesta mágica con su future nostalgia

Al grito de “¡Viva México!”, la estrella del pop Dua Lipa llenó de magia y fiesta en su primer concierto en tierra azteca, la noche de ayer en el Foro Sol. En el espectáculo de su gira Future Nostalgia habló en perfecto español, derrochó sensualidad, desplegó impresionantes coreografías y puso a bailar a 65 mil fans.

“¡Viva México!, estoy muy feliz y emocionada de estar aquí, gracias por su energía, por su apoyo, por su magia, necesito decir más cosas, pero necesito estudiar más mi español. ¡Te quiero mucho México, vamos a disfrutar!“, dijo la británica en un castellano bastante fluido en una parte del show en la que quiso demostrar su amor por nuestro país.

El espectáculo en el Foro Sol inició a las 21:05 horas, unas letras doradas en la pantalla del escenario con el nombre de Dua Lipa anunciaron a la diva del pop, quien comenzó su show con “Physical” de su álbum Future Nostalgia. El público estalló en gritos al verla en el escenario con un leotardo verde ajustado que hacía lucir su escultural figura.

La sensualidad de Dua Lipa emocionó a sus seguidores. Foto: OCESA/Lulú Urdapilleta

“Buenas noches Ciudad de México, bienvenidos al Future Nostalgia, que comience la fiesta“, expresó la cantante en español para invitar a sus fans a disfrutar del concierto que continuó con un tema movido, “New Rules”, que vocalizó mientras hacía sexys movimientos y sus bailarines la acompañaban portando sombrillas transparentes.

La fiesta siguió con fuerza y otro tema que emocionó fue “Love Again”, con toques de dance pop, disco y electro, puso a cantar a todos sus fans.

Otra de las más coreadas por el público fue “Break My Heart”, del Future Nostalgia, con la que sus fanáticos se identifican por eso de temer que les rompan el corazón. La coreografía estuvo acompañada por corazones planteados que sostenían sus bailarinas.

Con “Be the one” Dua Lipa propuso a sus seguidores: “Vamos a cantar juntos “y todos atendieron el llamado de la artista. Pidió que, a la izquierda, al centro y a la derecha sus seguidores corearan con ella el éxito.

Bailarines en patines, otros ejecutando pasos de breakdance y coreografías sensuales fue parte de lo que también el público disfrutó del show.

En una parte del espectáculo, Dua Lipa apareció en forma de cómic en una pantalla y posteriormente, la cantante subió al escenario con otro atuendo, un leotardo blanco con brillos. Entonces, un cumpleañero fue el afortunado a quien la cantante le dedicó “Good in Bed”.

Posteriormente el escenario de pintó de azul cuando la estrella cantó “Fever”, derrochando sensualidad a cada paso, lo cual provocó gritos de emoción de sus fans. Se le vio de pie moviendo sexy las caderas o recostada sobre el escenario.

La intérprete no dejó de agradecer en todo momento sus seguidores. En la primera parte de “Boys Will Be Boys”, estuvo sin bailarines y dio muestra de la potencia de su voz.

En el concierto, durante un número protagonizado por sus bailarines hubo homenajes a artistas como Gwen Stefani, de quien es fan.

La recta final del concierto fue con esa fiesta que Dua Lipa quería dar desde la pandemia. Sonó “One Kiss”, momento en el que la artista apareció con un top y falda rosa para bailar como si estuviera en el antro.

La fiesta llegó a su cúspide con “Levitating” que puso a bailar aún más a sus seguidores.

“Ciudad de México”, gritó efusiva antes de cantar “Cold Heart”, momentos en el que en la pantalla apareció Elton John. Casi al final Dua Lipa y sus bailarines portaron una bandera de México y ella gritó: “¡Gracias por todo!”.

Tras una pausa, el tema emblema de su gira, “Future Nostalgia”, se escuchó en el Foro Sol y luces sobre el escenario daban ese aire futurista al tema. Ella radiante eligió para la ocasión un atuendo dorado.

La noche de fiesta terminó con “Don’t Start Now”, que sus fans cantaron con entusiasmo, y no faltaron los seguidores que emularon la coreografía. Siempre atenta con su público Dua Lipa se despidió con un “gracias México”.



​“Physical”

​“Hallucinate”

​“Future Nostalgia”

​“Levitating”

​“Don’t Start Now”

​“Break My Heart”

​“Love Again” La intérprete cantó temas como: