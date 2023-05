Ed Sheeran triunfa en nuevo caso de plagio en su contra

El cantante británicO Ed Sheeran ganó ayer un nuevo caso de plagio en su contra, un tribunal federal de Manhattan lo declaró no culpable al considerar que la canción “Thinking Out Loud”, aunque tiene coincidencias con “Let’s Get It On”, de Marvin Gaye y Ed Townsend, es un tema auténtico.

La familia de Ed Townsend había demandado a Sheeran por presunto plagio, pero su equipo legal no logró demostrar que el vocalista, Warner Music Group y Sony Music Publishing infringieron los derechos de autor.

Los herederos de Ed Townsend alegaban que “Thinking Out Loud” copiaba “el núcleo” de la canción de “Let’s Get It On”, incluidas melodía, armonía y ritmo.

Sin embargo, los abogados de Sheeran argumentaron que cualquier parecido entre las canciones implica “bloques de construcción” musicales básicos que no pueden ser objeto de derechos de autor.

Durante el juicio que duró 10 días, el intérprete de “Shape of You” dijo que no había plagiado el tema.

“Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y un autor y que alguien menosprecie ese trabajo”, dijo de acuerdo con información de Reuters. El vocalista incluso había dicho que si lo encontraban culpable dejaría su carrera.

En el juicio tocó en el estrado la progresión de acordes de “Thinking Out Loud” y cantó la letra inicial. Compartió que con Amy Wadge empezó a trabajar ésta en una visita a su casa en Inglaterra, y que ambos colaboraron en la letra.

Cuando el juez informó sobre su veredicto, Ed Sheeran se puso de pie y agradeció al jurado, según un reporte de la agencia AFP.

La canción en disputa de Sheeran alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot 100 en 2015.