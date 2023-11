Qué edad tenía Valentín Elizalde cuando murió asesinado

Valentín Elizalde era uno de los cantantes más representativos del regional mexicano, sin embargo, un 24 de noviembre de 2006, el cantante ofreció su último show en Reynosa, Tamaulipas, en donde murió asesinado la madrugada del día 25 de noviembre al salir del evento.

¿Qué edad tenía Valentín Elizalde cuando murió?

Valentín Elizalde tenía 27 años cuando murió asesinado, tras salir del palenque en Reynosa, Tamaulipas. Y es que el legendario artista nació el 1 de febrero de 1979 en Navojoa, Sonora y el día que murió fue el 25 de noviembre de 2006.

Existe una leyenda entre los artistas que mueren jóvenes, especialmente a la edad de 27 años y se les conoce como el club de los 27. Se trata de artistas de fama mundial que murieron a esta edad, la leyenda surge porque se conocen muchos casos de artistas que fallecieron a los 27 como es el caso de Jimi Hendrix, Janis Joplis, Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain y Robert Johnson, entre otros.

Valentín Elizalde bien podría entrar perfectamente en este club de los 27, ya que tras su muerte se volvió un artista legendario, pero no del rock, sino del regional mexicano.

¿Cómo murió Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde se presentó a cantar en el palenque de Reynosa, Tamaulipas, al salir del evento, “El Gallo de Oro” se quedó firmando autógrafos a los fans, mientras que su primo Tano Elizalde, quien siempre lo acompañaba, ese día se retiró a descansar en la camioneta.

El cantante se subió a la camioneta detrás del conductor y apenas iba a avanzar el vehículo cuando dos coches lo alcanzaron y le cerraron el paso. Tres hombres con armas de alto calibre descendieron y abrieron fuego contra la camioneta del cantante, les dispararon a su coche unas 75 veces.

Así quedó la camioneta de Valentín Elizalde tras recibir ráfagas de disparos Foto: Archivo Cuartoscuro

Valentín Elizalde murió de manera instantánea tras recibir impactos de bala en la cabeza, torso, brazos y piernas, en el ataque también murieron su manager y el chofer del vehículo.

El único que sobrevivió al ataque fue Tano Elizalde, el primo del cantante, quien recibió siete balazos.

¿Quién y por qué mató a Valentín Elizalde?

Nunca se ha sabido exactamente quién mató a Valentín Elizalde, pero en el 2008 fue capturado Raúl Hernández Barrón, alias ‘El Flander I’, operador del Cártel del Golfo, quien se dice estaría implicado en el asesinato.

Hay dos versiones sobre la muerte del cantante, una de ellas es que en su presentación en Reynosa cantó el polémico tema “A mis enemigos”, el cual habría molestado a integrantes del crimen organizado.

Por otra parte, hace unos años, en 2020, surgió la versión que señaló a Tano Elizalde de haber puesto a Valentín Elizalde para que lo matarán.

La exesposa de Tano, Marisol Castro dio una entrevista para el programa Ventaneando en la que reveló que ese día de la muerte de “El Gallo de Oro” Tano estaba muy nervioso y que incluso ni Valentín ni los hermanos de éste querían presentarse en el palenque de Reynosa.

“Ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que n quería ir. Él refería que Mario había agarrado esa fecha. Ahora me vengo a enterar por los hermanos de Vale que él (Tano) agarró esa fecha”, dijo Marisol sobre la presentación en Reynosa.

Además, la teoría señala a Tano porque poco tiempo después de la muerte de Valentín Elizalde, su primo comenzó una relación amorosa con la fue la única esposa y albacea de “El Gallo de Oro”.