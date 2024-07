Eduardo Capetillo llora al hablar de la boda de su hija conun hombre mayor ¿no la aprobó? | VIDEO

Eduardo Capetillo está dando mucho de qué hablar, pues el famoso esposo de Bibi Gaytán se puso a llorar al hablar de la boda de su hija nepo baby Alejandra Capetillo con su novio Nader Shoueiry, porque ¿no la aprobó?

En un encuentro con la prensa farandulera, el ex integrante de Timbiriche dio a conocer su opinión sobre la futura boda de su hija menor. La charla iba con normalidad hasta que de repente Capetillo se puso a llorar frente a los reporteros.

Cabe destacar que Alejandra Capetillo, de 24 años, se va a casar con Nader Shoueiry, un sujeto que se afirma que es 13 años mayor que ella, lo cual ha sido criticado por los fans, pues señalan que posiblemente Eduardo Capetillo no fuer cercano a ella, lo cual la habría hecho desarrollar daddy issues y que está buscando una figura paterna, por la gran diferencia de edad.

En el video que se viralizó se ve a Eduardo Capetillo llorar, no por furia en contra de su yerno, sino por la emoción de que su hija menor ya se va a casar con un señor, pues hay que recordar que Capetillo y su familia son personas de derecha, conservadores, que perpetúan las costumbres rancias que plagan México.

"Ando muy sensible, ¿pues cómo no? Ya estoy viejito, se me casa mi hija. Todo eso, ya en Juego de voces me balconearon de que soy muy chillón, sí soy muy chillón. Toda esta imagen que tengo de fortachón es por mi fragilidad, el que demuestra tanta entereza y hace como un show-off de tanta entereza es porque es muy frágil”, dijo.

Eduardo Capetillo reveló que Ale, quien vive en España, le habla constantemente para preguntarle sobre el tema de la organización de la boda, pues le pidió que la ayudara:

"Es uno de sus sueños de mi niña, siempre lo tuvo en el radar eso y su felicidad es la mía. Ahora que me habla y me pide que yo la ayude a organizar algunas cosas con mucho gusto lo hago. Me habla diario, con la diferencia de hora me hace madrugar un poco, pero feliz y lo que yo le recomiendo todos los días es: suelta, relájate y disfrútalo porque es un momento único en tu vida”, contó.

Asimismo, Capetillo dijo que su yerno tuvo un detalle con su familia, con el cual se lo ganó, pues al parecer el futuro esposo de su hija sabe cómo manipular a la gente de derecha temerosa de Cristo: les pidió permiso para casarse.

"Tuvo un detalle con nosotros. Iba de camino al aeropuerto para pedirle que se casara con ella. Nos habla primero él, fíjate qué detalle tan hermoso, nos habla él a pedirnos permiso. Esos detalles son de un ser humano muy bueno, hablan muy bien de él como ser humano, son muy bonitos", dijo Capetillo con los ojos llenos de lágrimas.

"Me da igual la nacionalidad, que si es celoso, si ella es feliz. Él me pidió mi bendición y así se la dí", remarcó Capetillo, implicando que no le importaría si el caballero resulta ser un violentador.