Eduin Caz regresa a la música a 4 meses de su retiro ¿Vuelve con Grupo Firme o como solista?

Eduin Caz se arrepintió de haberse retirado tan pronto de la música y anunció su regreso a los escenarios después de cuatro meses.

El cantante ofreció una presentación en la posada de la agrupación en donde habló sobre su breve retiro de la música y recordó que lo hizo por su salud mental, pues aseguró que se estaba “volviendo loco”, por los niveles exorbitantes que obtuvo con Grupo Firme.

“Siento yo que en mi corazón era necesario hacerlo, yo me estaba volviendo loco. Siempre tienes que saber dónde estás para saber a dónde vas a llegar. Llegamos a un nivel que nunca imaginamos ninguno de nosotros”, mencionó el vocalista de regional mexicano.

El artista indicó que necesitaba descansar y alejarse de los reflectores, pues no le estaba encontrando sentido a la vida en medio de la fama y el dinero.

Eduin Caz Especial

“Necesitaba ese descanso, en mi mente yo no quería saber nada de Grupo Firme a pesar de que yo soy dueño de las cosas. Me sentí solo. Yo decía: ‘Para qué sirve tanto dinero y tanta fama si yo no lo puedo disfrutar”´, recordó Eduin Caz.

Eduin Caz anuncia su regreso con Grupo Firme para 2024

El cantante dijo que se siente listo para volver a trabajar y seguir apoyando a sus compañeros de Grupo Firme.

“Me comprometo en hacerlo, pero tenemos que tener esa armonía que siempre hemos tenido. Yo los quiero como mis hermanos a todos y yo estoy listo para pegarle a la chamba y yo me comprometo a activarme otra vez, es cuestión de que ustedes quieran”, mencionó.

Eduin Caz contó en varias entrevistas que se fue de la banda por su salud mental, porque la fama le estaba afectando mucho, incluso se divorció meses antes de que naciera su bebé y es que en ese momento se destapó una de sus infidelidades.