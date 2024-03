Encuentran muerto a Garrison Brown, estrella de 'Sister Wives' ¿qué le pasó?

La farándula gringa esta de luto, pues se dio a conocer que Garrirson Brown, del reality “Sister Wives”, fue encontrado muerto. La noticia fue comunicada por su madre Janelle Brown.

Por si nunca lo viste, “Sister Wives” era un reality que mostraba a una familia polígama, pues el padre del ahora difunto se casó con varias esposas luego de su divorcio con Janelle, con quien además tuvo otros cinco hijos.

"Kody (el papá) y yo estamos profundamente entristecidos de anunciar la pérdida de nuestro hermoso niño Robert Garrison Brown. Era un punto brillante en la vida de todos los que lo conocían. Su pérdida dejará un agujero tan grande en nuestras vidas que nos quitará el aliento. Les pedimos que por favor respeten nuestra privacidad y se unan a nosotros en honrar su memoria", escribió en su Instagram.

Aunque la familia pidió a sus seguidores respeto ante su trágica perdida, la prensa de farándula ignoró monumentalmente tal solicitud, pues el portal Variety reveló que Garrison Brown se suicidó. Esta información fue recogida de un informe policial.

"La policía de Flagstaff dijo en un comunicado a Variety que Garrison murió 'como resultado de una aparente herida de bala autoinfligida'", señaló.

¿Quién era Garrison Brown?

Garrison Brown formó parte del reality “Sister Wives” de TLC desde que se emitió por primera vez en 2010, cuando Brown solo era un niño. La serie narraba el estilo de vida polígamo de su padre Kody Brwon en Utah, donde tiene varias esposas desde que Janelle Brown se divorció de él en 2022.

"Estamos devastados al enterarnos de la trágica pérdida de Garrison Brown", dijo un portavoz de TLC en un comunicado. "Extendemos nuestro más sentido pésame y nuestro más sentido pésame a la familia Brown en este momento difícil".

Después de mudarse de la casa de sus padres durante la pandemia, la relación de Garrison Brown con su padre se volvió tensa.

“Me he preocupado por la salud mental de mis hijos. Gabriel siente todo muy, muy profundamente. Pero también es el niño que no dice nada “Garrison simplemente parece enojado o más triste, como si ya no fuera tan despreocupado como solía ser”, añadió la mamá.