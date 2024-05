Enrique Guzmán habla de su encuentro con Silvia Pinal: 'Tiene un secreto con el diablo'

Enrique Guzmán habló sobre su más reciente encuentro con Silvia Pinal, en medio de la boda de su nieta Giordana, donde visitó la casa de la última diva de México. El cantante aseguró que la primera actriz se encuentra "muy bien" y bromeó al decire que la famosa tiene una "secreto con el diablo".

El cantante Enrique Guzmán reveló que sucedió durante su reciente encuentro con Silvia Pinal, de quien fue pareja por varios años y con quien tuvo a sus dos hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, pero cuya relación se volvió distante tras el divorcio que atravesaron.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal Foto: Especial

te puede interesar Se casa Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal: Todo lo que sabemos de la boda

Enrique Guzmán habla de su encuentro con Silvia Pinal

El cantante confesó estar muy contento por poder ver una vez más a la madre de sus hijos, así como haberse acercado de alguna manera a la familia Pinal, pues ahora asegura que su relación con la ex actriz es "muy suavecita".

"A lo mejor es su carácter que ahora ha cambiado. Vive de otra manera Silvia", confesó Enrique Guzmán sobre el estado actual de la diva, quien hace un par de meses estuvo hospitalizada por una llaga en la espalda, generada por estar mucho tiempo sentada.

“Me dijo ‘cómo te pareces a Enrique Guzmán’. Dije yo, ‘pues sí’. Me dijo ‘hace mucho que no venías por aquí’ y yo así ‘pues sí, desde la última vez que me sacaste de aquí’” relató el famoso.

▶ "Nos vamos a morir todos antes que la señora": Enrique Guzmán asegura que Silvia Pinal se encuentra muy bien, comenta que espera que su hijo Luis Enrique resuelva su proceso legal con Mayela Laguna.



📺 Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/6EZ4sAPKre — @telediario (@telediario) May 1, 2024

El músico también comentó que Silvia Pinal parece tener conexión con algo que le ayuda a permanecer en este plano, en tono bromista: “Esa señora tiene un secreto con el diablo, porque nos vamos a morir todos antes de que se muera la señora. La señora está muy bien”, dijo.

Así era la relación entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán

La pareja tuvo una torrida relación en el pasado, pues estuvieron casados por casi diez años. Rumores de engaños y desconexión en la relación por ua agenda apretada, convirtieron a una pareja que derrochaba miel en otra que no se podía ver ni en pintura.

Enrique Guzmán fue el tercer esposo de Silvia Pinal, de cuatro matrimonios que tuvo la famosa en total. Entre ellos, existe una diferencia de 12 años que generó gran polémica en su tiempo, pues además Guzmán estaba en el auge de su trayectoria como artista.