Así se enteró Paul Stanely del asesinato de su papá Paco Stanley: "Deseaba que fueran los demás, no mi papá"

El conductor de televisión Paul Stanley recordó cómo se enteró del asesinato de su papá Paco Stanley. Señaló que era apenas un niño de 12 años de edad.

El presentador de Hoy ofreció una entrevista a Yordi Rosado y señaló que él se encontraba en la escuela el día que mataron a Paco Stanley.

“Tenía 12 años y yo estaba en la escuela que era de Monjas; durante la clase, le hablaron al profesor porque algo había pasado con mi papá. Me llevaron a la iglesia del convento y el padre me dijo que a uno de mis familiares lo quisieron secuestrar. Yo me preguntaba ‘qué hago aquí en la iglesia’, fui a la dirección y escuché en la televisión la noticia”, contó Paul Stanley.

Recordó que ante la incertidumbre decidió llamar directamente a la oficina de su papá, dónde en medio del caos, la secretaria fue quien le dio la noticia de que Paco Stanley había muerto.

“Llamo a la oficina de mi jefe, me contestó su secretaria, se escuchaba un desmadre. Después de esperar 10 minutos me dijo que no podía tener la línea ocupada pero cuando le dije que era yo, se soltó a llorar. Me dijo: ‘tienes que ser fuerte, te lo voy a decir’”, mencionó el conductor de televisión.

Instantes después, la secretaria de su papá le dijo lo inevitable: “Yo no me imaginaba nada, me dijeron que lo querían secuestrar y deseaba que fueran los demás y que no fuera mi papá. La secretaria me dijo ‘tu papá está muerto, lo acaban de matar’. Lo más difícil fue cuando llegó mi mamá, a ella le tocó lo peor”, dijo.

Paul Stanley no perdona a Mario Bezares, tras la muerte de Paco Stanley

Paul Stanley sigue dolido con Mario Bezares y Paola Durante por la muerte de Paco Stanley, cabe recordar que ellos dos ingresaron a la cárcel como sospechosos del asesinato del conductor. Paul mencionó que ellos salieron por falta de pruebas y no por inocentes.

Asimismo, dijo que le gustaría que se hiciera justicia en el caso de su papá y dar con los responsables. “Me gustaría que se hiciera justicia, eso lo pienso todos los días, pero también por salud mental de mi familia y mía ha sido un proceso bien difícil, la catarsis es fuerte por más que lo tomé uno muy suave y con broma”, señaló.

Paul Stanley indicó que se molestó por la broma de Mario Bezares en la que se burló de la muerte de Paco Stanley. “Puede hacerlo cualquier persona menos él (Mario), que estuvo en ese punto donde él era uno de los primeros que decían que había sido parte de la situación de mi papá”, dijo.