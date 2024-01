Así fue la entrada de Alfredo Adame a La Casa de los Famosos 2024 ¿Quiere copiar a Wendy Guevara?

Este martes, los participantes de La Casa de los Famosos 2024 entraron llenos de emoción al reality, durante una gala donde los televidentes logaron conocer más de cerca a cada uno de los miembros de la casa. Sin emabargo, el más polémico de ellos llegó al final, pues dejaron a Alfredo Adame para ser el último en unirse con el resto de los habitantes y el artista no desperdició la oportunidad para brillar.

Cuando se anunció su entrada, el habitante apareció junto a una tornamesa de DJ y varias bailarinas; posteriormente, fue escoltado por dos chicas más, quienes lucían bellamente arregladas con vestidos con plumas. Juntos, bailaron un poco al estilo moulin rouge y finalmente, el actor lanzó besos al público con emoción y felicidad.

¿Qué dijo Alfredo Adame antes de entrar a La Casa de los Famosos 2024?

Vestido con un traje elegante y con un moño que la conductora se encargó de arreglar, puesto que se enchuecó, el artista se presentó para ingresar a La Casa de los Famosos 4. El artista aseguró "esta casa la voy a descontrolar" pero también señaló que la personalidad intensa que conocemos de varias polémicas es un personaje, por lo cual podemos esperar una actitud más relajada por su parte; a pesar de ello, aseguró que sí tiene un carácter explosivo, por lo cual lo mejor es no buscar su mala cara porque no tendrá miedo en mostrarla. Además, comentó que su estrategia es ser lo más natural posible y que en realidad no tiene algo planeado en particular.

Ya en la casa, durante el brindis, mencionó que para él, la competencia en la casa debe "ser leal" y aseguró que es "un honor trabajar por todos ellos". Asimismo, ofreció su amistad y respeto a todos y cada uno de los huéspedes.

Usuarios señalan que Adame quiere copiarle a Wendy Guevara

Durante las primeras horas de convivencia en La Casa de los Famosos, Alfredo Adame conversó con un par de habitantes sobre la original idea de tener un show en la casa; sin embargo, cuando el público escuchó esto enseguida les llegó a la mente Wendy Guevara, a quien Adame criticó duramente hace poco pero quien creó en su temporada de La Casa de los Famosos "Resulta y Resalta" donde buscaba sacar los detalles de la intimidad de sus compañeros del Team Infierno.