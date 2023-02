¿Erik Rubín y Andrea Legarreta se separaron por Apio Quijano? Esto dice Federica Quijano

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron tras 22 años de casados y una de las teorías que tienen los fans es que el ahora ex esposo de la conductora tiene una especie de relación con Apio Quijano.

Esto se comenzó a decir luego de que se viralizó un video en el que Erik Rubín y Apio Quijano están en un concierto y se detienen para darse un beso bien apasionado, lo cual sería indicador de su romance.

En entrevista con Ana María Alvarado, Federica Quijano reveló lo que sabe respecto a la presunta relación sentimental entre su hermano apio y Erik Rubín.

Esto dijo Federica Quijano de Apio y Erik Rubín

“Qué bárbaro, después de tantos años. Eran mi pareja ejemplar, ¿pero ahora?”, inició Federica Quijano.

Tras ello, la famosa aseguró que los múltiples besos que Apio y Erik Rubín se dieron fueron sólo actuación y puso un ejemplo que nada tiene que ver:

"Nuestra separación no le afecta tanto a Erik Rubín porque Apio Quijano lo ha estado apoyando e̶n̶ ̶e̶l̶ ̶t̶o̶c̶a̶d̶o̶r̶,̶ ̶e̶n̶ ̶l̶a̶ ̶c̶a̶b̶e̶c̶e̶r̶a̶,̶ ̶e̶n̶ ̶l̶a̶ ̶m̶e̶s̶a̶,̶ ̶e̶n̶ ̶l̶a̶ ̶a̶l̶m̶o̶h̶a̶d̶a̶.̶.̶.̶"



- Andrea Legarreta. pic.twitter.com/rizOw9ND5k — Serch Almaraz  (@serch_almarazr) February 23, 2023

“Obvio no, si yo me abrazo con Chacho Gaytán no quiere decir que tengamos una relación. Estamos dando un espectáculo y a veces conlleva diferentes cosas”, pronunció.

Tras ello, Federica afirmó que Apio Quijano y Erik Rubín sólo son amigos: “cero que ver, o sea el Apio nada que ver, Erik tampoco. Hay un momento en el show en el que están Erik, Benny y Apio y ha sido muy controversial. Todos somos compañeros de grupo, somos una familia y nos cuidamos los unos a los otros. Nada que ver”.