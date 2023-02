¿Quiénes son y a qué se dedican las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación después de 22 años de casados, pero dejaron claro que lo que más les importa es el bienestar de sus hijas.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja…”, señalaron Andrea Legarreta y Erik Rubín en un comunicado.

¿Quiénes son y a qué se dedican sus hijas?

Andrea Legarreta y Erik Rubín constantemente comparten fotos de su familia en redes sociales, en las que aparecen ellos con sus dos hijas, ya que son asiduos a tener vacaciones familiares y publican en redes detalles de sus viajes juntos.

La hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín es Mía Rubín, quien nació el 22 de abril del 2005, por lo que está pronta a cumplir 18 años.

Mía Rubín quiere seguir los pasos de sus papás y desde pequeña ha incursionado en la industria del entretenimiento.

A los 13 años debutó en el teatro en la obra “Anita, la huerfanita”, posteriormente participó en el cine con el proyecto El que busca encuentra (2017), protagonizado por Ana Brenda Contreras y Claudio Lafarga.

En el 2018, ella y su hermana Nina Rubín prestaron sus voces para la serie animada Fancy Nancy Clancy (2018), transmitida a través de Disney Junior. Ese mismo año, Mía continuó avanzando en su carrera como actriz participando en las películas Túnel 19 (2018) y Recuperando a mi ex (2018), además de ser parte de la bioserie Silvia Pinal frente a ti (2019).

Mía Rubín también se está abriendo camino en la música y realizó un show virtual con su papá Erik Rubín. Además, en el pasado mes de diciembre, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín participó en el Teletón cantando junto a la Sonora Dinamita.

Mientras que su hermana Nina Rubín, quien recientemente cumplió 16 años, también busca forjar su camino en el entretenimiento. Debutó en el teatro junto a Mía en “Anita, la huerfanita”.

También incursionó en el mundo cinematográfico de la mano de Manolo Caro en la película La vida inmoral de la pareja ideal (2016). En el 2019 protagonizó la película Mamá se fue de viaje, en la que actuó junto a su madre y Martín Altomaro.

Durante el 2020, volvió a trabajar junto a su hermana Mía y sus padres en la producción de Dreamworks Spirit: el indomable (2021), prestando su voz para el doblaje al español de la cinta.