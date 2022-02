¿Andrea Legarreta es celosa? Erik Rubín revela la dura verdad

Erik Rubín y Andrea Legarreta son considerados como una de las parejas más sólidas de la farándula, motivo por el cual los fans siempre se han preguntado si son celosos y se enojan con las amistades de su amado.

Erik Rubín rompió el silencio y le reveló al programa “Netas Divinas” si Andrea Legarreta es celosa y le hace desplantes tóxicos cada vez que el famoso sale con sus amigas.

“Yo no soy muy fan de las fechas puntuales, todo el año es del amor, aprovecharlo todo el año. De la mercadotecnia no soy muy fan, pero por qué no un detallito”, dijo el artista respecto al 14 de febrero.

Tras ello, Erik Rubín señaló que tiene muy buenas amigas “que están bien buenas”, a lo que le preguntaron si Andrea Legarreta se pone celosa de ellas.

“La verdad soy muy amiguero y tengo muchas amigas, y Andrea no tiene bronca porque yo soy así, tienes que seguir siendo tú, no vas a cambiar por la pareja”, remarcó el famoso.

Luego le preguntaron a Erik Rubín si Andrea Legarreta ha pensado si alguna de sus amigas quiere con él o viceversa, a lo que respondió:

“Sé que las mujeres tienen esta intuición o sentido, pero no siempre. Me ha pasado que, aunque Andrea es muy alivianada, llega a decir: ‘¿Qué onda?’. Y normalmente son amigas guapas”, remarcó.

