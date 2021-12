Andrea Legarreta confiesa que se quitó los implantes de seno por esta poderosa razón (VIDEO)

La conductora de “Hoy” Andrea Legarreta confesó que decidió quitarse los implantes de seno que tenía y habló sobre las razones que la llevaron a tomar dicha decisión.

Durante la transmisión del programa “Hoy”, en la sección de espectáculos se presentó una nota de Michelle Renaud y de cómo le afectaba tener implantes de seno, por lo que Andrea Legarreta aprovechó el momento para contar su experiencia.

“Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado”, señaló la conductora del matutino.

En la nota de Michelle Renaud, la actriz contó que los implantes le causaron alergia y constantemente se sentía mal y tenía brotes de acné, incluso, dijo, se sometió a muchas pruebas para descartar enfermedades.

¿Por qué se quitó los implantes Andrea Legarreta?

Al concluir la nota, Andrea Legarreta habló de que a veces los implantes de senos provocan un síndrome que desencadena varios padecimientos.

“Le llaman breast implant illnes y es si tu cuerpo recha los implantes o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se asusten las que tienen. Yo por ejemplo dije: ‘A esta edad, ya después cuando tenga no sé cuántos, voy andar con los implantes hasta acá’”, explicó Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta detalló las razones por las que decidió quitarse los implantes. “No precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro… Es una decisión personal”, contó la conductora de “Hoy”.

