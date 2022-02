Gustavo Adolfo Infante afirma que Belinda y Nodal se van a reconciliar pronto

Belinda anunció que emprenderá acciones legales en contra de los medios y figuras públicas que la han difamado tras su ruptura con Christian Nodal; no obstante, eso no le impide a los periodistas de farándula seguir hablando de ella, pues Gustavo Adolfo Infante afirmó que la cantante y su ex se van a reconciliar pronto.

Así lo afirmó el periodista a través de un video que subió a YouTube, en el cual afirmó que Belinda y Christian Nodal regresarán muy pronto, según fuentes cercanas a ellos.

"Belinda está triste, sacada de onda, desesperada por regresar con Nodal… está muy enamorada esta chava de Nodal y entiendo que él de ella también”, inició Gustavo Adolfo Infante en sus declaraciones.

Tras ello, el especialista en chismes predijo que Belinda y Nodal podrían volver a ser pareja en aproximadamente dos semanas.

“Ellos han estado en contacto, se han estado mensajeando, alguien muy cercano a la pareja me lo acaba de confirmar. Yo creo que es cuestión de 15 días”, dijo.

