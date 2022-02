Gustavo Adolfo Infante afirma que Belinda le está haciendo santería a Nodal

Gustavo Adolfo Infante acaba de hacer una serie de fuertes declaraciones, pues afirmó que Belinda le está haciendo santería a Christian Nodal para lograr que el cantante regrese a su dominio.

Así lo afirmó el periodista en su canal de YouTube, espacio en el que remarcó que Belinda presuntamente está acudiendo con una experta en las artes oscuras para hechizar a Nodal y hacer que vuelva con ella.

"Me contaron que Belinda está desesperada por lo de Nodal, porque él la terminó, y que Belinda está yendo con una bruja y con un santero para regresar con Nodal”, pronunció Gustavo Adolfo Infante.

“Está yendo una persona muy cercana, alguien que la ha visto, que Belinda está muy desesperada, quiere recuperar el amor de Christian", añadió el periodista.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante remarcó que para él todos los brujos, santeros y videntes son estafadores: “me parecen una bola de farsantes, el tal Ramsés Vidente.. un asco el tipo, Mhoni Vidente, el Brujo Mayor… otros farsantes”.

Esta no es la primera vez que se acusa a Belinda de usar la santería para apoderarse de Nodal, pues en agosto de 2020 Ramsés Vidente afirmó que la cantante usó esta hechicería para obligar a su ahora ex a salir con ella.

"Eso no se hace, ¿cómo te atreviste a meter santería? Eso no se hace. Nodal está protegido, cómo pensó usted que su brujería iba a entrar, cómo te atreviste a meter santería eso no se hace niña boba”, dijo.

