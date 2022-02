Belinda está destrozada tras romper con Christian Nodal: "Me duele y mucho" (FOTO)

La cantante Belinda por fin se pronunció en las redes sociales tras haber terminado su relación y compromiso con Christian Nodal.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Bella traición” publicó un mensaje en el que asegura que pasa por momentos muy difíciles.

“Estos días han sido muy difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”, se lee en el comunicado que escribió la actriz y cantante Belinda.

Belinda le pidió a sus fans no generar más polémica, señaló que ahora inicia una nueva etapa en su vida personal y profesional.

“Le pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”, dijo la artista.

Belinda finalizó su mensaje con una cita de Simone de Beauvoir: “Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’”.

Belinda fue captada en el aeropuerto de CDMX

Belinda fue captada en el aeropuerto de la CDMX cuando viajaba a Estados Unidos, sin embargo, la cantante no quiso hablar sobre la ruptura con Nodal, por lo que se echó a correr hasta el filtro de seguridad para entrar a la sala de espera.

Por su parte, Christian Nodal se nota feliz y hasta anunció que firmó con Sony Music como su nueva disquera y según algunos fans, el cantante ha pasado el tiempo con su exnovia María Fernanda Guzmán.

