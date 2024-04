Erika Zaba de OV7 sufre terrible accidente y está en silla de ruedas: 'Por qué a mí' | VIDEO

La cantante de OV7 Erika Zaba está pasando por un momento complicado de salud, luego de que sufrió un terrible accidente mientras estaba de vacaciones y ahora está en silla de ruedas.

La también empresaria publicó un vlog en su canal de YouTube en el que contó que se rompió la pierna yendo a esquiar junto con su familia en las vacaciones de Semana Santa.

La cantante de OV7 dijo que quería llevar a su hijo a conocer la nieve y que cuando intentó esquiar con él, ella se quedó atorada en la nieve y escuchó como se le quebró el hueso.

“Me rompí el pie, me rompí el pie esquiando en plena montaña y la verdad es que ha sido un proceso difícil estos 10 días porque por supuesto lo primero que pensé es ‘¿por qué me pasa a mí?’ Porque fue al segundo día. Me caía de lado y oí crack como cuando partes un hueso de un pollo”, contó la intérprete.

Señaló que los primeros días del viaje estuvo muy triste y pensando constantemente por qué le había sucedido eso en plena vacación, porque no disfrutó el viaje y no pudo realizar ninguna de las actividades que tenía planeada. “Siempre he creído que los mensajes del universo, de los angelitos llegan en envolturas no tan agradables. Me sentía un estorbo”, contó.

Eriza Zaba confesó que lloró mucho en los últimos días debido al accidente y que constantemente se estuvo preguntando “¿Por qué a mí?”.

Erika Zaba está en silla de ruedas pero no necesita cirugía

La cantante OV7 contó que se rompió el peroné, pero que afortunadamente no necesitará cirugía, porque cuando el hueso se quebró volvió a su lugar, por lo que lo único que le recomendó el doctor es tener la pierna inmovilizada con una bota para que el pie se cure solo.

Agradeció el apoyo de su familia y de sus fans porque estaban preocupados por la salud de ella, luego de que desapareció de las redes sociales por varios días.