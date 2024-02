Las escenas de Sasha Montenegro que escandalizaron al cine en los 80 | VIDEOS

Sasha Montenegro fue una de las vedettes más famosas de México, era estrella del cine de ficheras por su sensual figura y su espectacular belleza.

Sasha Montenegro causó revuelo en la década de los 80, porque se desnudaba en las películas de ficheras, salía en lencería y luego se quitaba la ropa bailando.

En Pedro Navaja salió bailando en un cabaret y se quitó la ropa de arriba mientras dos botargas de oso de peluche la trataban de cubrir como parte del espectáculo.

Sasha Montenegro en Pedro Navaja Foto: YouTube

En Noches de Cabaret se mostró con un colorido vestuario estilo “aventurera”, si bien ella no se desnudó en la escena más famosa, estaba rodeada de bailarinas que enseñaban los pechos.

Con el Flaco Ibáñez, Sasha Montenegro participó en la película Solo para adulteros, en donde tuvieron una escena muy subida de tono. En la que tienen relaciones en el baño. En una entrevista que ofreció el Flaco Ibañez para el canal de Tlnovelas confesó que en dicha escena tuvo una erección, porque fue muy intensa, tuvieron que cortar la grabación para esperar a que todo volviera a la normalidad.

A Sasha Montenegro no le gustaba hacer películas de ficheras

Sasha Montenegro hizo una gran cantidad de películas de ficheras, sin embargo, ella confesó en una entrevista con Ricardo Rocha que no le gustaban ese tipo de cintas y que incluso ella se sentía mal al desnudarse mientras filmaban las escenas.

"Yo no estoy muy de acuerdo con ellas, a pesar de que ellas me dieron el éxito y la fama. Y las sigo haciendo porque es mi negocio y yo estoy en esta profesión, y las sigo haciendo porque tampoco ha habido otro tipo de cine, realmente es el público el que ha decidido el tipo de espectáculo que ha querido", dijo Sasha Montenegro en una entrevista que dio a Ricardo Rocha en 1982.

La actriz, quien fue una de las vedettes más famosas de los 80, comentó que no le gusta ver sus películas en las que se desnuda porque no le agradan, además de que explicó que no eran joyas cinematográficas.

"Yo no las veo porque no me satisfacen...Me siento un poco mal, me molesta, me molesta porque es dificl como ser humano como mujer siempre estar dando una imgaen. La gente se guia por una imagen que uno refleja en una película y que no tiene nada que ver con lo que es uno, para eso uno es actor, llega un momento en que he sentido que estas películas me han dado la imagen de retrasada mental, de 'pobrecita no puede hacer otra cosa más que esto'", señaló la actiz en la entrevista.