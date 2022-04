Billie Eilish es la reina de Coachella 2022 al invitar a Damon Albarn al escenario (VIDEO)

El festival de Coachella 2022 es uno de los más esperados en el mundo por sus imponentes headliners, en esta ocasión fue Billie Eilish quien sorprendió al público con una épica presentación en la que invitó a Damon Albarn al escenario para interpretar uno de sus éxitos.

Billie Eilish sacudió el Coachella 2022 con sus espectacular show, sin embargo, el momento más esperado de la noche fue cuando la cantante de “Bad guy” invitó a Damon Albarn para interpretar un par de temas juntos.

Las dos celebridades cantaron a dúo el tema “Getting Older”, tema del álbum Happier Than Ever de Billie Eilish, sin embargo, el músico parecía que no se sabía muy bien la letra de la canción, por lo que después interpretaron un clásico de la banda Gorillaz “Feel good Inc”.

Billie Eilish y Damon Albarn expresan su mutua admiración

Después de que Billie Eilish y Damon Albarn interpretaron el primer tema juntos, la joven cantante expresó su admiración hacia el músico, líder de las bandas Blur y Gorillaz.

“Este hombre cambió mi vida de muchas maneras y cambió mi visión completa de lo que podía ser la música, y lo que podía ser el arte, y lo que podía ser la creación. Blur cambió el mundo y Gorillaz cambió el mundo. Este hombre es literalmente un genio y eso es todo”, dijo Billie Eilish.

Se sabe que Damon también admira a Billie Eilish y la considera como una de las jóvenes promesas de la composición junto a su hermano, pues así lo dijo en una entrevista que ofreció a Los Ángeles Times, lo que desató después una polémica con Taylor Swift.

"Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Un compositor realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift", señaló el músico en la entrevista.

