No esperes demasiado del fin del mundo, una sátira sobre la explotación laboral

El largometraje rumano dirigido por Radu Jude, No esperes demasiado del fin del mundo, hace una reflexión acerca de ciertos aspectos de la cultura laboral en la actualidad, al mismo tiempo que la ridiculiza dejando en evidencia lo absurda que puede resultar y lo injusta que puede llegar a ser para algunos.

Es a través de los ojos de Angela que somos testigos de una serie de situaciones que van de lo hilarante a lo provocador, mientras la vemos haciendo lo humanamente posible por cumplir con una fuerte carga de trabajo que la obliga a manejar por todo Bucarest, a cambio de un sueldo bajo.

“Angela está sobrecargada de trabajo y trabaja muchas horas extra, es víctima de una sociedad muy tóxica en la que todos vivimos. Desafortunadamente está en la base de la pirámide, aunque está agotada y es explotada, de alguna manera encuentra la forma de revivir su espíritu para poder continuar con su vida; creo que es una guerrera y una sobreviviente, es una mujer poderosa a pesar de que se permite estar deprimida a veces”, expresó en entrevista con La Razón acerca de su personaje, Ilinca Manolache, protagonista de la cinta que fue la candidata rumana a Mejor Película Internacional en los Oscar.

El empleo de Angela es insuficiente, por lo que también lo complementa como conductora, se encuentra en una situación casi sin salida.

“Aunque trabaja como asistente personal, Angela también labora como conductora porque tiene que sostenerse por sí misma, si ella impusiera límites esto podría significar que perdería su trabajo y no está en condiciones de perderlo, en general ella está sobreviviendo a una sociedad que está lejos de ser perfecta, creo que ella es poderosa y también es frágil al mismo tiempo”, compartió la también actriz de largometrajes como La mala suerte que golpea a porn alocado (2021).

Para Ilinca Manolache, de 38 años de edad, el filme permite hacer una crítica sobre la vida actual y la toxicidad que genera el sistema capitalista.

“No sé si ésta es una película pesimista, pero sí creo que te hace cuestionarte porque habla de temas que duelen y creo que es importante reconocerlos, no sé si podemos reaccionar inmediatamente, pero creo que es relevante ser conscientes de que el sistema capitalista en el que vivimos es tóxico.

“Creo que esta película es única y muy moderna, en cierto modo porque toca tópicos que son universales, como la explotación en el lugar de trabajo y la toxicidad de la supremacía masculina en nuestra sociedad, que también es un tema que lastima a mucha gente”, señaló Manolache.

Sobre trabajar con el director Radu Jude, con quien ya ha colaborado en dos filmes más, confesó que considera que es alguien que inspira.

“Empecé a trabajar con Radu para la película I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians y desde ese momento colaboramos cada vez que hace una cinta, pero éste es mi primer papel protagónico en una de sus películas y fue una experiencia increíble, me siento muy privilegiada de trabajar con él porque es un ser humano fascinante, amable y divertido, también es alguien muy inspirador y muy creativo, adoro pasar tiempo con él”, mencionó la actriz Ilinca Manolache.

Después de ganar el Premio Especial del Jurado y una Mención Especial en el Festival de Cine de Locarno, al igual que el galardón a Mejor Película en el Festival de Cine de Gijón, No esperes demasiado del fin del mundo ya se puede ver en la pantalla de MUBI.