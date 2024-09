Esposa de Franco Escamilla se disculpa con las feministas: 'las mujeres fueron crueles'

Gabriela Salazar, la esposa de Franco Escamilla, está dando mucho de qué hablar, pues salió a pedirle disculpas a las feministas luego de que despotricó en contra de ellas por toda la polémica de que los internautas se burlaron de su hija usando los chistes gordofóbicos que su esposo suele hacer desde hace años.

Y es que cuando el escándalo estaba en la cúspide de las tendencias, la esposa de Franco Escamilla salió a defender a su hija atacando a las feministas, pues las acusó a ellas de ser quienes se estabn burlando de su hija, quien recientemente cumplió XV años.

Me da coraje que la esposa de Franco Escamilla dediqué a subir frases cristianas sobre como Jesús nunca cedió ante la opinión del mundo pero bien que dedica a culpar a las feminista por todo el odio que recibe su hija. Señora, Jesús nunca hizo comentarios gordofobicos como humor. pic.twitter.com/CX617loRxL — karlitaaa 🍒 (@maemaekarlaa) September 10, 2024

"¿Dónde quedó el respeto del que tanto se jactan? Feministas ¿dónde está la sororidad a una mujer de 15 años?", dijo la señora, desatando críticas en las redes, pues fueron justo las mujeres quienes salieron a defender a su hija y a exigirle a la sociedad que no se deberían de meter con ella, pues no tenía la culpa de los pecados de su padre “chistoso”.

Tras ser brutalmente criticada, Gabriela Salazar salió nuevamente a hablar del tema, pero a pedirle disculpas a las feministas; esto lo hizo a través de un live en el que dijo que ha sido calificada como machista al nivel de Adrián Marcelo por lo que dijo en un principio.

"Esto va dirigido al público en general. Resulta que yo soy machista, que soy retrógrada, que no sé qué. No, yo no estoy culpando a las feministas, no tengo nada en contra de ellas", inició en sus palabras.

La esposa de Franco Escamilla agregó que las mujeres fueron las que más atacaron a su hija, pero reconoció que muchas más sí salieron a defenderla.

“Les agradezco a las mujeres que defendieron a mi hija pero la verdad es que muchísimas mujeres de todas las edades fueron las que más crueles y más ruines en comentar bajezas sobre mi hija y sobre mí", remarcó.