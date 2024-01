¿Quién estará en el medio tiempo del Super Bowl 2024? Usher, Tiësto... esta es la lista completa

El Super Bowl 2024 es uno de los eventos deportivos más esperados no solo por el juego, sino por el gran espectáculo de medio tiempo que se realiza año con año.

Ester 2024 el artista estelar será Usher, quien interpretará sus mejores éxitos, pues se espera que interprete Yeah, Somebody to love, U ‘Got It Bad, OMG, entre otros más.

Sin embargo, en esta ocasión se sabe que varios artistas van a cantar en el Super Bowl, pero no en el medio tiempo, sino antes de que comience el juego para calentar motores para encender el ambiente previo al juego y por supuesto antes del show estelar de Usher.

¿Qué artistas se van a presentar en el Super Bowl 2024?

Los artistas que se van a presentar antes de que inicie el juego del Super Bowl son Post Malone, quien solamente interpretará el tema ‘America the Beautiful’, es su única intervención confirmada.

También se presentarán Andra Day, quien interpretará dos temas Lift Every Voice and Sing y Rise Up, que contarán con cierto apoyo escénico para empezar a calentar motores antes del juego del año.

Reba McEntire también tendrá una breve intervención, sumándose a la lista de artistas que incursionan en este tipo de presentaciones.

Este 25 de enero se dio a conocer que el DJ Tiesto también se sumará al Super Bowl. La NFL informó que el famoso DJ tocará previo al juego cuando los jugadores de los equipos estén calentando.

Además, también estará poniendo sus mezclas entre los descansos. “Cada año buscamos mejorar la experiencia en el estadio para nuestros fanáticos, y con nuestro primer Super Bowl en Las Vegas, parece apropiado abrazar el legado de los DJ icónicos en esta ciudad al hacer que Tiesto traiga su estilo”, comentó Tim Tubito, director de presentación y contenido de eventos de la NFL.

Lista completa de los artistas del Super Bowl

Usher

Post Malone

Andra Day

Reba McEntire

Dj Tiesto

Sin embargo, todavía no se sabe con quién va a cantar Usher en el medio tiempo, aunque posiblemente lo haga solo como lo realizó Rihanna el año pasado. Una posibilidad es Justin Bieber, pues el rapero fue su padrino cuando el canadiense empezó en la música profesional. También se cree que podría invitar a Lil Jon y Ludacris.