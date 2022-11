“Eternamente te amo”, último adiós a Milanés

“Si me faltaras no voy a morirme/Si he de morir quiero que sea contigo” es parte de la letra de “Yolanda”, del trovador cubano Pablo Milanés, con la que ayer más de uno se identificó en la capilla ardiente de la Casa de América, donde amigos, colegas y fans le dieron el último adiós al cantautor, quien falleció el lunes a los 79 años de edad.

Durante cinco horas, sus seres queridos y seguidores acudieron a despedirlo, mientras cantaban temas como “Para vivir” y “Yolanda”.

Al lugar se dieron cita importantes figuras como Ana Belén, Jorge Drexler y Fito Páez, éste último reveló a periodistas españoles que quedó inconcluso un proyecto de tangos con el compositor.

“Estábamos preparando un disco de tangos, teníamos la última reunión en marzo en Madrid y no se pudo hacer”, comentó.

Hemos perdido uno de los más grandes artistas del siglo XX y el XXI. Era una máquina de hacer canciones perfectas

Fito Páez, Cantante

El cantante recordó a Milanés como una de las más importantes figuras de los últimos tiempos: “Era una máquina de hacer canciones perfectas, no tiene descartables”.

Mientras que el productor del trovador, Dagoberto González, dio a conocer que el intérprete dejó un disco póstumo de colaboraciones que iba a ser la continuación de Querido Pablo y Pablo Querido. El nuevo álbum incluye la participación de artistas como Juanes y Alejandro Sanz, según reportó el diario El País.

González destacó la manera en que Milanés siempre defendió lo que pensaba. “Tenía un gran sentido de la justicia y nunca cerró su boca para decir lo que pensaba, a pesar de las consecuencias, la verdad siempre estaba por delante”, apuntó.

En esto último coincidieron algunos fans, quienes además de sentirse identificados con la música del intérprete de “En el breve espacio que no estás”, admiraban las posturas políticas que tuvo el artista.

“Soy exiliada política y tengo 46 años. Mis padres escuchaban a Pablo (Milanés) y a Silvio (Rodríguez), y les amamos. También respeto a Pablo por su posición de crítica, por apoyar una renovación. Además de ser un gran músico, ha sido un tipo fiel a su sentimiento, lo respeto como ser humano, como cubano y como cantante”, explicó a Efe una fan.

En la despedida a Milanés fue notorio que personas de distintas generaciones fueron a darle el último ádios. Acudieron cubanos que radican en distintas partes del mundo.

Hubo coronas de flores que enviaron amigos del cantautor, entre ellos Joaquín Sabina, quien no acudió a la capilla; y del Ballet Nacional de Cuba.

Durante las exequias, Federico Pérez, hermano de la esposa del cantante, Nancy, detalló que los restos del artista serían enterrados en España, en una ceremonia privada.

“La familia agradece todo el cariño y el respeto que toda la sociedad y todos los sectores y la población tenían por Pablo. Todo el amor que en este momento se siente, lo agradece profundamente la familia”, externó ante los medios de comunicación.

Acerca de si se le rendirá homenaje a Milanés en Cuba, expresó que “son decisiones familiares y personales; se irán sabiendo con los días”.