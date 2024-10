Eugenio Derbez da cátedra de comedia en ...Y llegaron de noche

Para Eugenio Derbez la comedia es como las matemáticas, debe ser exacta, bajo esa premisa hizo ...Y llegaron de noche, serie que marca su regreso a la pantalla chica mexicana como director, productor y protagonista. Aprovecha para contar la historia real de éxito de unos latinos que en los años 30 hicieron una versión de Drácula mejor que la hollywoodense que se realizó a la par, con todas las carencias y dificultades que atravesaron.

“Es una comedia muy elegante, no es burda, te ríes de la situación, todos los personajes son adorables, te enamoran, no es fácil hacer humor que conecte en inglés y en español, este es un muy buen ejemplo de una serie que te hace reír en dos idiomas. No fue fácil hacer este tipo humor tan preciso como dices”, compartió a La Razón Eugenio Derbez.

El comediante, conocido por No se aceptan devoluciones o personajes de televisión tales como Ludovico P. Luche, hizo una labor de precisión de relojero para lograr hacer reír a carcajadas, incluso hasta en las pausas que hace su personaje Carlos Villarías, un soberbio actor de teatro que es elegido para ser el protagonista del Drácula en español.

Quería volver con una historia importante, estoy tratando de hacer en mi carrera cosas que sean significativas, mi prioridad es hacer reír a la gente, trato no de educarla, sino de divertirla, pero siempre me gusta que tenga algo extra, no nada más que te rías, sino que te toque el corazón

Eugenio Derbez, Actor y director

“Lo que decías de las pausas también es muy importante, en México siento que no hay la cultura de la pausa, me he dado cuenta que en las películas de comedia sienten que todo es ritmo, ritmo, y no. Es encontrar la reacción, la pausa, es todo un arte, como decía El Flaco (Ibáñez), son matemáticas, si haces todas las noches una pausa y un día te adelantaste medio segundo, se acaba o baja dramáticamente la risa, y dices “wow”, es exacta y aprendes a agarrar el ritmo”, dijo sobre la producción en la que cuenta las peripecias de aquellos latinos que tuvieron que rodar de noche usando el mismo set que los estadounidenses.

Para lograr esa comedia elegante, Eugenio Derbez se unió con un ícono de la comedia mexicana, Manuel El Flaco Ibáñez, quien da vida a un peculiar cazador de vampiros. Prácticamente ambos estuvieron en la misma sintonía.

“Hay que recordar que la comedia es como las matemáticas, como la música, tiene silencios, cuando lo entiendes, una pausa vale más que un buen chiste. Cuando tienes ritmo en la comedia, que es lo que pasa con Derbez, verdaderamente puedes decir que eres un comediante, porque no nada más se trata de salir y decir algo, por eso los buenos comediantes tienen oído, si haces una improvisación y de pronto no la registras y la quieres volver a hacer al otro día, adiós”, comentó.

Otra comediante que se unió fue la standupera Sofía Niño de Rivera, quien interpreta a una mujer que sin proponérselo entra a la industria fílmica para traducir.

“Siempre es increíble trabajar con grandes comediantes, porque nos entendemos mucho, somos unos freaks de la comedia, trabajar con alguien como Eugenio, que la comedia es su vida y la mía también, me hizo conectar mucho con él, es un director muy estricto en cuanto a y movimiento. Fue una escuela todos los días, verlo actuar también”, dijo a La Razón.

Derbez quiso volver a la pantalla chica con ...Y llegaron de noche, ya en VIX, porque quería contar una historia exitosa de los latinos en Hollywood, le parecía importante.

“Me llegó esta historia que no conocía, se me hizo muy interesante porque es una historia de éxito de un grupo de latinos que a pesar de que los contrataron, literal para hacer dinero y los utilizaron para vender la versión en español de Latinoamérica, a pesar de que les pagaron la sexta parte y la mitad del presupuesto, mal comidos, mal dormidos, mal todo, lograron hacer una mejor versión en español que la americana, eso te habla de que los latinos siempre estamos acostumbrados a trabajar en las peores circunstancias y aún así sacar bien la chamba, y además, con una sonrisa. Se me hizo importantísimo contar esta historia que habla muy bien de los latinos, de la manera en que trabajamos”, dijo.

Para Yare Santana, quien da vida a una joven actriz, encontrarse con esta historia fue parecido. “Me quedé impactada, luego saber que la versión en español tuvo mejor aceptación de la crítica, eso demuestra que los latinos traemos con qué, me sentí sumamente orgullosa. Qué placer traer esta historia, vamos a mostrar cómo vivieron, cómo enfrentaron estos latinos esta tarea de rodar la versión en español de Drácula. Es muy entrañable saber de dónde viene la historia de los latinos en la industria. Se me hace hermoso”, comentó en entrevista.

Finalmente, Diana Bovio, quien se pone en la piel de la actriz Carmen, resaltó que con este personaje se muestra cómo la artista fue una adelantada a su época. “Lo que más desea Carmen es mostrar su talento, lo tiene, también tiene una personalidad muy desinhibida, una sensualidad a flor de piel. Es afortunado que una mujer pueda decidir sobre qué mostrar, qué no”, dijo.