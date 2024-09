Eugenio Derbez se burla de 'La casa de los famosos': 'Me distrajo la reforma al Poder Judicial'

Eugenio Derbez volvió a dar mucho de qué hablar, pero ahora sin dar cringe como cunado reveló que quiere que los CM le trabajen gratis, pues ahora el comediante humilló brutalmente a “La casa de los famosos México 2” y a sus fans de manera irónica, remarcando que hay cosas más importantes sucediendo en el país, como la reforma al Poder Judicial, pero la gente prefiere pelearse en Twitter por ver quien es team Gala o Adrián Marcelo.

Fue a través de sus redes sociales que el papá de Aislinn subió un video que inició como los últimos clips por los que la gente se ha burlado de él:

“Pocas veces hago videos así en donde hablo de temas un poco más porque se viralizan. Luego me atacan, crucifican y otros me apoyan. El caso es que siempre que hablo de estos temas soy tendencia. Pero a veces es importante alzar la voz”, inició en su mensaje.

“Veo un México incendiado, un México dividido y creo que todo viene de la mala información”, señaló. La gente esperaba que dijera algo para justificar los intereses de sus amigos por la reforma al Poder Judicial, pero hizo un plot twist que nadie se esperaba.

“Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Pues hay que saber, que si Mayito bailó el gallinazo, que si no va, que si Adrián Marcelo dijo del otro...” señaló, remarcando implícitamente que ese contenido televiso es basura.

La casa de los famosos ahora sin patrocinadores pic.twitter.com/o65BbRFXRr — Diego Rosales (@_diegorosales) September 4, 2024

“Es culpa mía porque he estado distraído. Que si la Reforma Judicial, que si ya se devaluó el peso, que si la economía se está cayendo... pendejadas que me tienen distraído. Me tengo que informar mejor”, agregó Eugenio Derbez.

Cómo era de esperarse, los fans reaccionaron al video de Eugenio Derbez, pero esta vez celebraron sus palabras, pues es cierto que “La casa de los famosos México 2” está enajenando las mentes controlables de aquella gente que dice preocuparse por su país:

“Excelente manera de informar con comedia”, “Me impresiona que la gente no entendió el mensaje.... Qué puede esperar México si sus ciudadanos no procesan bien ni siquiera un simple mensaje sarcástico”, “Que manera tan inteligente de decirnos....p......jos” y “En pocas palabras: la bomba de la casa de los famosos la están utilizando como cortina de humo”, le dijeron.