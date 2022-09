Eugenio Derbez revela cómo fue su accidente: " Se me salió el hueso" (VIDEO)

El actor Eugenio Derbez reapareció en redes sociales para contar cómo fue que se rompió el hombro y dar detalles de su recuperación que, dijo, tardará entre seis meses y un año.

Eugenio Derbez agradeció a sus fans y a sus amigos por sus mensajes de cariño para que se recupere.

El productor y comediante contó que estuvo fuera de su casa durante seis meses por trabajo, y que justo un día antes de volver con su familia fue cuando le ocurrió el accidente.

Así se rompió el hombro Eugenio Derbez

Señaló que estaba con su hijo Vadhir Derbez en un pueblo en Georgia, Estados Unidos, y antes de dormir el joven le sugirió a su papá jugar con los lentes de realidad virtual, aunque al principio Eugenio se negó terminó siendo convencido.

"Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio como de 100 pisos, era lo que yo estaba viendo. Estaba parado en una tabla pequeño, me tropecé con algo que había en el piso y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita. Lo que yo veía y lo que mi cerebro registraba no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones, el hecho es que me caí”, contó Eugenio Derbez.

“Pega primero mi codo, el codo empuja a este hueso que es el húmero, lo empuja hacia arriba y se me sale el hueso, no me rompió la piel, pero si se me salió. Cuando me caí escuché como si hubiera caído en ramas secas e inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple”, dijo el actor.

Asimismo, el productor contó que, en los hospitales que estuvo internado, le comentaron los doctores que es común que vean personas accidentadas pro juegos de realidad virtual.

Eugenio Derbez relató que le pidió a su hijo llevarlo al hospital porque sentía que en cualquier momento se iba a desmayar del dolor, mencionó que logró subir al auto y ahí perdió el conocimiento.

Una vez en el hospital le intentaron acomodar el hombro, pero, dijo, gritaba del dolor. Posteriormente, le dijeron en el primer nosocomio que tenía que buscar un especialista y después de una búsqueda decidió operarse en Los Ángeles con un especialista en fracturas de hombro, quien luego de varios días para conseguir lo necesario para la cirugía, por fin lo operó.