Ex novia de Álvaro Díaz acusa al artista de abusar de ella y así reaccionó el cantante

La ex pareja de Álvaro Díaz, Audri Nix, acusa al cantante de abuso psicológico, verbal y físico durante su relación. Fue este lunes que la artista decidió alzar la voz sobre la situación que asegura haber vivido al lado del artista.

"Creo que ya es hora de que cuente mi lado de la historia y lo que me hizo Alvaro Diaz", aseguró Audri Nix, quien destacó que se quedó callada por largo tiempo por miedo a que no le creyeran, además de que tenía una orden de protección donde no podía hablar de él, la cual se venció hace unos pocos meses.

La joven también señaló que la violencia a la que habría sido sometida, la llevó a "querer quitarse la vida en numerosas ocasiones". Fue por medio de varios mensajes que la cantante habló sobre las presuntas agresiones que sufrió de parte del artista de 28 años, una noticia impactante para los seguidores del artista.

Creo que ya es hora de que cuente mi lado de la historia y lo que me hizo Alvaro Diaz. El abuso psicológico, verbal y físico. Que me llevo a querer quitarme la vida numerosa veces. Y nadie me creyó. Por mucho tiempo me he quedado callada por miedo a que no me crean. — AUDRI NIX (@AUDRINIX) May 6, 2024

"Voy a comenzar diciendo que yo tomo responsabilidad por mis acciones y todas las cosas que han pasado yo ya las he pagado. Y que tengo que contar mi parte de la historia porque Álvaro Díaz se ha encargado muy bien de hacerme ver como la villana y ponerme a todo el mundo en contra", expresó al iniciar con su relato.

La cantante procede a relatar experiencias que asegura haber vivido con el artista, como cuanod en 2016, habrían asistido a un evento donde un amigo saludó a la joven, con lo que habría encendido los celos de Díaz, "él me cogió por el pelo y me reventó contra la ventana de su Jeep", indicó.

"Muchas veces me dijo 'Tú sabes que yo puedo matar a alguien y no ir a la cárcel', porque su papá es Jorge Díaz, un juez, y su madrastra es Wanda Vazquez, ex gobernadora de PR. Esa frase me la dijo muchas veces y también me decía 'Pero no vale la pena ir a la cárcel por ti'".

La artista acompañó su presunta experiencia con una foto de su cuello enrojecido por un supuesto arranque de violencia de parte de Álvaro Díaz.

Álvaro Díaz reacciona a las acusaciones de Audri Nix

Audri Nix había adelantado que la última vez que le escribió a Álvaro Díaz fue cuando lo vio en un club en diciembre del 2022, cuando pensó que "podía llevar la fiesta en paz". De este modo, Díaz sí publicó el mensaje, en le cual la artista le indica que le gustaría volver a coincidir con él y estar muy feliz por su desarrollo como artista.

Cabe destacar que indican que el cantante demandó a la joven en 2018 por maltrato y ganó la demanda.

Audri Nix señaló que ha tenido que apagar los comentarios en sus redes sociales, pues los fanáticos de Álvaro Díaz le han pedido que termine con su vida por sus comentarios. El cantante no ha dicho alguna otra cosa sobre las acusaciones de abuso en su contra.