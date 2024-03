Álvaro Díaz revela la fecha de estreno de su nuevo álbum en el AXE Ceremonia 2024

Álvaro Díaz sorprendió a sus seguidores este sabado en el AXE Ceremonia al revelar cuándo sería la llegada de su próximo álbum, Sayonara, en plena presentación del festival del Parque Bicentenario. El cantante se presentó en el escenario principal del mismo justo antes de Kendrick Lamar y se encontró con un mar de gente que coreó sus temas al unisono, algo que le emocionó profundamente, ya que en redes sociales confesó "nunca habiamos visto tantas manos en mi vida, GRACIAS".

El artista tiene una colaboración en camino con Rauw Alejandro que conoceremos muy pronto y la cual podría bien formar parte de su nuevo álbum, el cual, aseguran los fanáticos, se lleva anunciando desde hace tiempo, pues auqnue no ha dejado de sacar música, su último disco, Felicilandia, es del año 2021. Por este motivo, los seguidores de Álvaro Díaz estan emocioandos de pronto tener un nuevo material discográfico del rapero de Puerto Rico.

“SAYONARA”, el nuevo álbum de Álvaro Díaz saldrá en Mayo 2024



“Este disco es dedicado para todas las personas que han tenido que decir adiós” pic.twitter.com/HfZhPuldTB — carloxx iván (@itscarlosivan) March 24, 2024

El artista se presentó en el AXE Ceremonia durante una hora completa, en la cual hizo vibrar a sus seguidores con temas como "Llori Pari" y "Problemón". Sin embargo, la emoción del publico se hizo más que presente en cuando reveló la próxima llegada de su nuevo álbum, Sayonara, el cual aseguró que "Este disco es dedicado para todas las personas que han tenido que decir adiós”.

¿Cuándo se estrena "Sayonara" de Álvaro Díaz?

Unas cuantas horas después de su presentación en el festival, el cantante compartió una serie de imágenes sobre su experiencia en el mismo como uno de los actos más esperados. Con la leyenda "maybe no te tengo que decir adios vol.516", celebró el nuevo anuncio del próximo disco, el cual verá la luz en mayo.

Como tal, Álvaro Díaz dejó en claro que su nuevo álbum verá la luz este mayo del 2024; sin embargo, los números 516 que dejó en la descirpción de las fotos han hecho que los seguidores aseguren que la fecha precisa del estreno de Sayonara sea el 16 de mayo, puesto que dicho mes es el quinto del año.

"Esperamos años por esto, unos meses no son nada, free Sayonara", "esperé toda mi vida pARA ESTE MOMENTO ALVARO TE AMO", "Solo le pido a Dios que no me lleve, por lo menos de aquí a mayo que saques el álbum" fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del Álvaro Díaz sobre su publicación referente al estreno se Sayonara, su nuevo álbum y su presentación en el AXE Ceremonia.