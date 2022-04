Aristeo Cázares fue el décimo eliminado de Exatlón All Star y su salida se dio en medio de la polémica, debido a que su compañera de equipo Mati Álvarez le entregó una vida extra a Evelyn Guijarro, de la escuadra contraria.

El “Aguileón” aseguró que entiende la decisión que tomó Mati y que incluso estaba preparado ante la posibilidad de que la vida adicional se la entregara a su mejor amiga Evelyn, pues, señaló, que es un premio que Terminator ganó y podía destinarlo a la persona que ella eligiera.

“El hecho de que seamos equipo no significa que nos merezcamos lo que los demás ganan, hay muchas maneras de verlo. Lo que sucedió es que (Mati) no fue tan congruente diciendo que no se la iba a dar y después, 20 minutos antes del duelo de eliminación nos dijo ‘le voy a dar mi vida a Evelyn’. A lo mejor fue un tema de mala comunicación, son temas que se hablan, pero igual es una decisión personal porque es algo que ella se ganó”, dijo Aristeo Cázares en entrevista con La Razón.

¿Aristeo Cázares le mandó una indirecta a Mati en Exatlón All Star?

En su despedida de Exatlón All Star, Aristeo dio un discurso que se trató sobre hacer las cosas bien, los fans del programa creyeron que era una indirecta hacia Mati, ya que algunos de los seguidores del reality show acusaron que la deportista traicionó a los rojos, sin embargo, el “Aguileón” descartó que su mensaje fuera con dedicatoria.

“Trato de dar un mensaje productivo, no fue para Mati, a lo mejor la situación y algunas de las cosas que dije se prestaron para eso, honestamente no fue así. Cuando me eliminaron yo envié un mensaje de que hagan lo correcto. Lo importante es sentirse tranquilos con uno mismo”, explicó el deportista.

Después de su salida de Exatlón All Star, Terminador declaró en el programa que Aristeo no era su amigo, en el sentido de justificar su decisión, por su parte Aristeo asegura que está intrigado sobre dicha declaración y espera que se reencuentren afuera para aclararlo, pues él, aseguró que no tiene ningún conflicto con su compañera.

“No sé qué sucedió, no sé con qué intensiones lo dijo, o si fue una reacción por el momento o solo para hacer referencia a por qué no me dio la vida. Yo estoy bien con todos, no sé qué hizo a Mati estar así, llegará el momento para platicarlo. Estoy intrigado de lo que sucedió, no lo comprendí, lo que sí comprendí fue su decisión”, comentó Aristeo Cázares.