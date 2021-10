Dulce Figueroa se convirtió en la octava eliminada de Exatlón México, tras perder en el duelo contra Nataly Gutiérrez y Paulina Martínez.

La salida de Dulce estuvo envuelta en la polémica, debido a que los fans de Exatlón México criticaron que Nataly se atravesó en diferentes ocasiones en la zona de tiro cuando sus compañeras se encontraban lanzando.

Dulce Figueroa señaló que se sintió triste, tras la actitud que adoptó la basquetbolista en el juego de eliminación del domingo 10 de octubre.

“Nataly se cruzaba en el tiro, sí es real, yo me di cuenta, no se me hizo algo padre. Sentí más feo porque no esperaba que me lo hiciera a mí. Si ya te le vas a cruzar a tu contrincante porque ellos están haciendo lo mismo, pues bueno con los azules porque con ellos es la rivalidad, pero ya entre nosotras del mismo equipo hacernos este tipo de cosas sí se me hizo muy mala onda de su parte”, dijo Dulce Figueroa de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Así se despidió Dulce Figueroa de Exatlón México Foto: Especial

La jugadora de Frontón dijo que intentó no poner tanta atención a lo que hacía su compañera, sino concentrarse en su juego, sin embargo, señaló que trató de entender lo que le ocurrió a Nataly, pues Dulce considera que las tres mujeres que fueron a la eliminación son muy competitivas.

Pese a que su salida fue en una etapa temprana del programa, Dulce comentó que disfrutó su estancia en Exatlón México y que, sin duda, sería una experiencia que le gustaría repetir. “Yo había soñado con entrar a Exatlón y lo pude cumplir”.

Rivalidad entre rojos y azules crece en Exatlón México

Dulce Figueroa de Exatlón México también habló de la rivalidad que los Guardianes tienen con los Conquistadores y que se ha evidenciado desde la primera semana de la competencia entre Duggan y Estephani Solís y ahora entre Jahir Ocampo y Koke Guerrero.

“Yo creo que entre más avanza la competencia empieza a haber más rivalidad entre los equipos, al principio nos manteníamos muy al margen de juego limpio, como seleccionados nacionales sabemos lo que es darle su lugar a tu rival y la manera de respetarlo es compitiendo de la manera más honesta.

"De repente empezamos a ver que ellos hacían cosas como de gritarnos en el oído o de repente cruzarse poquito en el tiro y dijimos ‘no nos vamos a quedar con los brazos cruzados’ y eso ha generado que empiece a haber rivalidad no de la sana entre los equipos”, comentó Dulce.

Lo que vi de estos dos últimos capítulos, siento que se está poniendo mucho más tensa la situación y se va a poner bueno Dulce Figueroa de Exatlón México

Finalmente, Dulce Figueroa de Exatlón México dijo que tras haber salido del reality deportivo ahora busca reenfocarse en su carrera como atleta, pues entre sus planes está prepararse para el próximo mundial de Frontón.

“Quiero empezar a retomar mis entrenamientos porque en febrero empiezan los selectivos del mundial de frontón que hay el siguiente año, mi objetivo es ir al mundial porque ese mundial te clasifica como país a los Juegos Panamericanos”, dijo.

KR