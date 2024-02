Exatlón México: ¿Quién gana la Supervivencia hoy 9 de febrero?

Los atletas de Exatlón México regresan a los circuitos para competir en la Supervivencia del programa, para defender su permanencia una semana más, ya que se acercan las semanas finales del reality.

Los spoilers señalan que una Supervivencia de Exatlón México la ganan los rojos y la otra la ganan los azules, sin embargo, no especificaron cual ganan en cada equipo.

Sin embargo, los fans del programa tienen que estar pendientes de episodio de hoy para poder conocer los detalles de la competencia y saber quién es el verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México están muy molestos por los comentarios de Saúl, uno de los aspirantes a entrar a la siguiente temporada en el otoño del 2024.

Y es que el deportista que busca ganarse su lugar en la próxima temporada se burló y ofendió a los atletas rojos, tras una de las victorias, lo que le cayó muy mal a las leyendas de ese equipo, pues señalaron que este chico todavía ni entra y ya está faltándole el respeto a los atletas legendarios del programa como Ana Lago, Pato Araujo, Heliud Pulido y Mati Álvarez.

Todos coincidieron en que no quieren que esté en la temporada por su mala actitud, sin embargo, los azules no se han pronunciado mucho al respecto, pues Saúl ha hecho sus comentarios también delante de los azules y ellos no le han puesto un límite.

Javier Cortés, quien salió eliminado esta semana y que es del equipo azul, no está de acuerdo con la actitud de Saúl y pidió respeto para sus compañeros deportistas que son leyenda en el programa de Exatlón México.

Por otra parte, los participantes del reality show saldrán a dar todo su esfuerzo para que ninguno de sus compañeros se vaya del programa.