Jonathan García es el cuarto eliminado de Exatlón México, luego de haber perdido en el juego de la eliminación, por lo que tiene que salir del programa.

Jonathan García de Exatlón México tiene 25 años y es originario del estado de Yucatán y se desempeña en el deporte de tenis y Crossfit.

A lo largo de su trayectoria como deportista ha obtenido diferentes preseas, por lo que es multimedallista en Olimpiadas Nacionales en Tenis de Mesa:

2008 (Medallas de Plata y Bronce).

2009 (Medalla de Plata).

2012 (Medalla de Plata).

2014 (Medalla de Bronce).

Medallista en torneos Inter Escolares (La Salle) - Tenis.

Circuito Mundial y Representante de México en el 2009 - Tenis de Mesa.

¿Quién es la novia de Jonathan García de Exatlón México?

La novia de Jonathan García de Exatlón México se llama Monse. En su cuenta de Instagram, el deportista comparte románticas fotos junto a la joven, ella hace lo mismo en su perfil de la red social.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Jonathan García de Exatlón México?

Jonathan García de Exatlón México dijo que tiene una enfermedad llamada Queratocono, que se refiere a que tiene la córnea en forma de cono, para lo cual no existe cura.

“Practicando el tenis, entrenaba en un lugar donde había mucho sol, contaminación, mucho polvo, me empezó a dar algo que se llama ojo seco. Yo soy muy terco, me tallo mucho los ojos y me fui deformando la córnea.

"Me empecé a tratar y no daban con la enfermedad hasta que una doctora en la CDMX, muy buena, me dijo que tenía una enfermedad que se llama Queratocono, que es que la córnea en vez de estar en una forma redonda, esté en forma de cono”, explicó el atleta de Exatlón México.

