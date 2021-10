Karina Rodríguez se convirtió en la novena eliminada de Exatlón México y contó cómo fue para ella esta experiencia, pues asegura que aunque su estancia en el programa fue breve, lo vivió de la manera más intensa.

“(Mi participación) fue corta, pero las cosas se viven tan intenso en Exatlón que basta con dos semanas para realmente sumergirte en lo que representa estar ahí”, dijo Karina Rodríguez en entrevista con La Razón.

Para la peleadora de artes marciales mixtas representó un reto llegar a Exatlón México como refuerzo del equipo de Conquistadores, pues tuvo apresurar su adaptación para estar al mismo nivel que sus compañeros que iniciaron desde la semana uno.

Karina Rodríguez en duelo de eliminación contra Macky en Exatlón México Foto: Especial

“Llegar como refuerzo es muy diferente a iniciar el proyecto con todos al mismo tiempo, porque tienes el mismo tiempo para acoplarte a los circuitos, ir conociendo a tus compañeros, ir sabiendo cómo se maneja el juego”, explicó Karina Rodríguez de Exatlón México.

Entrar como refuerzo es un proceso en el que tienes que acelerar tu adaptación tienes que hacer todo más rápido de lo que lo harías si hubieras entrado desde un inicio Karina Rodríguez de Exatlón México

En ese sentido la deportista señaló que tuvo un gran apoyo en Yusef Farah, quien la ayudó a soltarse más y a integrarse aún más al equipo, ya que los azules la hicieron sentir parte de la familia desde el día que pisó las tierras del reality show.

Así vivió la eliminación Karina Rodríguez de Exatlón México

Karina Rodríguez se enfrentó en el duelo de eliminación contra Macky González y Ximena Duggan, para la peleadora ellas eran dos rivales duros a vencer, pero consideró que su primer rival fue ella misma.

“En el equipo azul las mujeres son muy fuertes, yo sabía que las dos eran unos rivales duros a vencer, pero siempre vi la competencia más conmigo misma, todavía no entraba en la sintonía de competir contra los demás, porque estaba en un proceso de adaptación y de mejora, quería ser más rápida y después ya enfocarme en cómo voy a ser mejor que las demás”, comentó Karina Rodríguez de Exatlón México.

Estaba siguiendo el proceso, para mí era una prueba para ver si merecía seguir en Exatlón era una prueba que tenía que pasar para poder quedarme, al final mis compañeras fueron mejores ese día y lo que me llevo es el aprendizaje de haber estado ahí Karina Rodríguez de Exatlón México

Tras su salida, Karina lamentó no haber podido participar en la competencia por la medalla en honor a Steph Gómez, ya que ellas se conocían afuera del programa porque entrenaron juntas en el gimnasio Brazilian Warriors.

“Me dio un poco de tristeza no haber podido estar en ese evento porque yo conocí a Steph y le tengo mucho cariño. Sé que debió ser un momento bastante especial para las personas que lo vivieron y me hubiera encantado participar y luchar por esa medalla que la representaba. Pero también estoy contenta porque se la llevaron los azules y merecía estar en el azul porque ella era de ese equipo”, mencionó la deportista de Exatlón México.

Finalmente, Karina Rodríguez señaló que tras salir del programa busca continuar con sus entrenamientos, dando clases personalizadas y seguir estudiando ciencias del deporte.

Además, agradeció a los fans de Exatlón México por los mensajes que le han enviado a través de sus redes sociales y por haberlos inspirado.

“Estoy muy agradecida con los mensajes de la gente, sé que estuve muy poquito tiempo en el programa, pero me han llegado mensajes muy bonitos de personas que dicen que los inspiré y los motivé y que les gustó mucho verme y eso me encanta; me sorprende y me llena de satisfacción haber tocado el corazón de algunas personas”, concluyó.