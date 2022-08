Exconcursante de MasterChef denuncia que fue acosada por el chef Benito (VIDEO)

El chef Benito Molina se encuentra en medio de la polémica, luego de que una exconcursante contara que vivió experiencias incómodas con el juez del programa.

Se trata de Lulú Andonie, quien fue participante del programa MasterChef Latinos y quien en el reality show dijo que tuvo “pique” con el chef Benito Molina, debido a que no le gustaban varias actitudes del juez.

Lulú Andonie ofreció una entrevista al canal de YouTube Milenio Soft y posteriormente retomada por el canal MasterMen Mx en un video titulado: “Lulu DENUNCI0 a Benito por comportamiento inapropiad0 en MasterChef Latinos”.

Al inicio de la conversación, Lulú Andonie contó que el conflicto con Benito comenzó porque el chef pasaba por las estaciones de cocina y le hacía comentarios que a ella no le gustaban.

“Queriendo opinar sobre lo que yo estaba cocinando, como tratando de picar, no me acuerdo bien qué era lo que decía, llegaba y me incomodaba mucho la presencia de Benito”, dijo Lulú en la entrevista.

Señaló que por el contrario con el chef Herrera se lleva muy bien y ya ha cocinado con él en distintas ocasiones.

Lulú recordó que en un episodio explotó, le contestó y le levantó la voz a Benito y sacó todo lo que traía dentro, actitud por la que no recibió buenos comentarios de parte de los usuarios de Internet.

Lulú de MasterChef dice que vivió momentos incómodos con Benito

Más adelante en la conversación, la exconcursante MasterChef señaló que vivió momentos incómodos con el chef Benito, porque él le hacía comentarios inapropiados.

“Yo en el momento en que exploté fue porque este chef cuando pasaba por las estaciones, este chef se ponía a un lado de la cámara y ponía su celular en notas y ponía mensajes como ‘te ves hermosa’. Estas cocinando y ves eso, como que te paralizas. Me hizo choque”, contó la exparticipante de MasterChef Latinos.

“Fue muy raro porque se dio cuenta de que no, que no iba a pasar y de la nada me sacan. Me hizo sentir muy incómoda”, señaló Lulú en la entrevista.

La cocinera señaló que nunca contó lo que le sucedió con el chef Benito porque “yo decía que siento que algo estoy haciendo para permitir que él haga esto”, dijo.

KR