Fan de Brincos Dieras saca arma en pleno show por ser molestado; 'tírale carro a otro'

Recientemente el comediante Brincos Dieras se ha popularizado a través de redes sociales, en donde publica fragmentos de su show. El espectáculo no es para todos, pues se trata de un humor burlón y pesado, con el que muchos simpatizan.

Se trata de un comediante de 50 años originario de Monterrey, Nuevo León, de nombre Roberto Carlos. Comenzó con un personaje de nombre Tongorito, aunque en ese entonces no cobraba por sus presentaciones.

Paulatinamente fue adquiriendo fama en su entidad de origen y poco a poco salió a diversas partes de la República Mexicana a dar show. Cuando su popularidad comenzó a crecer, fue contratado por las Chivas del Guadalajara para un espectáculo privado con el primer equipo.

En repetidas ocasiones, el comediante ha dado de qué hablar por sus polémicas actuaciones arriba del escenario. Hace poco, se viralizó un video en el que Brincos Dieras sube a una mujer al escenario para que le baile de manera sensual. El esposo de la participante increpa al comediante y le pide que baje del escenario, por lo que el comediante hizo que seguridad los sacara, para evitar problemas.

Le sacan un arma a Brincos Dieras durante un show

Fue durante una charla con el también comediante Rogelio Ramos que Brincos Dieras reveló que en una ocasión fue amenazado con un arma real por parte de alguien del público. El comediante aseguró que fue de broma, pero el hecho sorprendió a su entrevistador.

"En una de esas fiestas raras que uno iba de repente, pero ya eran de confianza, porque eran cada semanita", aseguró el comediante, quien apuntó: "Me dicen: ‘Tírale carro a este vato, es bien mam… con todos’, y dije: 'Está bueno'. Empezó con ma… el show. Primero me los gané, agarré confianza con el vato, y me fui sobres", aseguró Brincos Dieras.

"El vato así como que se ríe y dice: ‘Tírale carro a otro’, y saca la fusca", agregó el comediante, quien señaló que si en ese momento se mostraba intimidado, podría ser que su personaje cayera ante el resto del público.

Fue entonces que tomó la punta del arma, se la puso en las asentaderas y comenzó a bailar, hecho que hizo reír a los presentes: "Le perdieron todos los respeto al vato", aseguró Brincos Dieras.

