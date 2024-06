Fan le pide a José Madero el regalo de Karely Ruíz por tatuarse su cara; así reaccionó | VIDEO

Actualmente, José Madero se encuentra en medio de su gira En Directo, por medio de la cual ha visitado varios lugares de Estados Unidos. Esta ha sido la oportunidad perfecta para que una de sus fanáticas le hiciera una propuesta indecente, a propósito de que se habría tatuado su rostro, como en el pasado lo hizo un fan de Karely Ruíz.

Sin lugar a dudas, el tatuarse algo en referencia a una personalidad que admiras se ha convertido en algo común, pues el público desea tener en la piel el recuerdo de aquel artista o famoso que te ha ayudado con su talento en algún momento de la vida.

Sin embargo, desde que Karely Ruíz premió a un fanático que se tatuó su cara con una noche juntos, el significado de marcarse la piel con el rostro de una celebridad ha cobrado un nuevo significado, aunque parece que José Madero no estaba del todo familiarizado con la situación, como lo dejó ver en medio de un concierto.

Piden a José Madero el regalo de Karely Ruíz

Fue durante su concierto en Phoenix, Arizona, que José Madero leyó el letrero de una fanática que decía, "me tatué tu cara, me merezco el regalo de Karely Ruíz". Al leer el texto frente a la audiencia, el artista se mostró visiblemente confundido, aunque su guitarrista parece haber entendido la propuesta, por hacer una cara de sorpresa y risa.

El público gritó antes de que José Madero cuestionara, "¿Qué es el regalo de Karely Ruíz? " y mirara con atención al público. Es entonces que con su brazo, hace un movimiento y dice, "¿qué es esto? ¿un viaje en tren?".

El artista decidió tomar lo que adivinó como la respuesta correcta e indicó a la seguidora que no llevaba cartera sobre el escenario, dejando ver sus bolsillos vacíos. Incluso, mostró que una de sus botas que estaba bastante desgastada de la suela, al punto en que ya se había roto de una parte, "mi p*nche bota ya ni puede", aseguró.

El video finaliza cuando Madero sentencia "no te puedo pichar (invitar) un viaje en tren" y mira al suelo, llevándose las manos a la cadera, en señal de decepción.

¿No le entendió?

Usuarios en redes sociales se cuestionan si en realidad José Madero no entendió a lo que se refería la fan con "el regalo de Karely Ruíz" o si por el contrario, había captado la propuesta y mejor había optado por cambiar el tema de conversación y fingir no comprender.

"Hermanos esto ya es brecha generacional, yo tampoco sé que es el regalo de Karely Ruíz", "quisiera ver su cara cuando sepa lo que es", "me dio ternura neta, lo del viaje en tren" y "jajaja me encantó como hizo como que no entendió y cambio el tema", fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales sobre la curiosa situación que vivió José Madero en concierto, dónde una fan señaló que se tatuó su cara.