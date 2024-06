'Fan de su relación', los mejores MEMES del polémico noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar

A partir del anuncio de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no solo surgieron críticas para ambos cantantes, sino que el público comenzó a escarbar en las cuentas de cada uno de ellos y descubrió algo muy interesante respecto a las interacciones de la joven de 20 años.

Las personas se dieron cuenta de que Ángela Aguilar comentaba las publicaciones de Cazzu y Nodal, separados o juntos. Sin embargo el post que destacó por encima de todos fue uno donde les escribió "Fan de su relación".

Enseguida, el público de redes sociales se dio cuenta de que está peculiar interacción era la oportunidad perfecta para crear un meme y así sucedió.

Nadie lo ha pedido, pero lo haré yo.



Un hilo con los memes de “Fan de su relación”



Empiezo con el original. pic.twitter.com/6nSOPcVWgv — Fabián David. (@RockeroPopular) June 13, 2024

te puede interesar "Te voy a ser sincero...", este es el origen del meme viral con imágenes de Bob Esponja

La idea del meme en un primer lugar era sobre cómo no hay que confiar en aquella amiga que dice ser fanática de tu relación, pues aseguran que en secreto la desea. Casi como "Fan de su relación" fuera una forma de decir "me gusta tu novio/novia", algo de mucho cuidado.

Cuando alguien dice “fan de su relación”. pic.twitter.com/pgOfOeHZOO — El Guarromántico (@Guarromantico_) June 12, 2024

Pronto, la idea mutó a una plantilla que adoptó el público y luego apareció en las redes de plataformas como Netflix y Prime Video de Latinoamérica, además de personajes del mundo del entretenimiento como Eugenio Derbez.

Es así que la idea es colocar a una pareja en el lugar de Cazzu y Christian Nodal para después poner en el nombre de usuario y foto del comentario, una persona que se sabe, está detrás de uno de los novios.

No importa si son ficticios o no, pues la idea es mostrar el triangulo amoroso o de interés que existe entre los tres. Por este motivo, el meme no se limita a relaciones amorosas, pues ya ha llegado al mundo deportivo, entre otras instancias.

Ejemplos de 'Fan de su relación'

Debemos de aceptar, que algunos capturan perfectamente la escencia de la foto original:

'Fan de su relación' memes. El Deforma

Mientras que otros, fueron para bien, como Jim y Pam de The Office:

fan de su relación pic.twitter.com/xreBA49zXk — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) June 12, 2024

En realidad, el meme también puede habalr de algo más que amor, como un equipo que busca llevarse al jugador de otro:

'Fan de su relación' memes X (antes Twitter)

Otros nos hacen recordar oscuros y trágicos pasajes:

Fan de su relación 🥰🫀 pic.twitter.com/wT6D7Tkv73 — GeoMemes 🗺️ (@geoxmemes) June 12, 2024

Fan de su relación pic.twitter.com/e0nuWomenU — El Más Stalker (@DanieloDeHule) June 12, 2024

Otros solo son tristes:

El Peor de los “fan de su relación “ 😒😒 pic.twitter.com/vr2MOUrVxY — 💕Laura G💕 (@LauraG072) June 12, 2024

Como te deciamos, hasta Prime Video y Netflix se sumaron al meme que en el fondo, hace burla a Nodal y Ángela Aguilar, ¡no se salvaron ni de los de marketing!