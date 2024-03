Fans explotan por cancelación de la serie Euphoria | MEMES

La serie de Euphoria es una de las más exitosas de la televisión, era el programa más esperado los domingos cuando se transmitieron sus dos temporadas.

Sin embargo, en redes sociales corre el rumor de que la serie de Euphoria será cancelada en su tercera temporada, por lo que ya no habrá continuación de este programa que es protagonizado por Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira Jacob Elordi, entre otros.

El sitio en inglés "World Of Reel" fue el que comenzó el rumor de que la serie ya no sería posible y aseguró que ya avisaron al cast que podían involucrarse en otros proyectos.

¿Por qué cancelarán Euphoria?

Los fans creen que se debió al fracaso de la serie The Idol, sin embargo, parece que había señales desde tiempo atrás de que no sucedería la nueva temporada y es que justo cuando terminó la segunda temporada del programa comenzó a circular el rumor de que Zendaya, la protagonista de la historia, ya no estaría en la serie.

Además, cabe recordar que otro de los queridos actores del programa no podrá estar y se trata de Angus Cloud, quien murió a causa de una sobredosis accidental causada por una “intoxicación aguda” tras el consumo de distintas drogas, entre ellas fentanilo.

Angus interpretaba a Fezco, quien era uno de los elementos clave para ayudar a Rue Bennett, el personaje de Zendaya.

Memes de la cancelación de Euphoria

Por su parte, los fans al enterarse de la posible cancelación de la serie explotaron en las redes sociales y reaccionaron con memes tristes en los que piden que no se cancele el programa de televisión.

Memes de la cancelación de Euphoria Foto: Especial

Como que cancelaron la tercera temporada de Euphoria pic.twitter.com/oX06mvxYEQ — Yordi pero no Rosado (@RosalYordi) March 25, 2024

Yo tratando de mantener la calma mientras veo que cancelaron la tercera temporada de Euphoria #Euphoria pic.twitter.com/nNVJoUogon — Laura Geek ⚯͛💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) March 25, 2024