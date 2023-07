Fer Vega y Antonio Betancourt revelan sus secretos para el éxito en redes sociales

Fernanda Vega y Antonio Betancourt, influencers mexicanos, dieron consejos para quienes buscan incursionar en la creación de contenido y hablaron sobre las ventajas que brinda la tecnología para comunicar. Durante la conferencia “Encuentro con Creadores: Reinventando la narrativa”, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (Giff, por sus siglas en inglés), señalaron que es fundamental conocer a la audiencia, así como ser constante en la producción de material.

Fernanda Vega, originaria de Querétaro, quien en Instagram cuenta con más de 1 millón de seguidores, dijo que la creatividad es algo que se trabaja día con día, y señaló que es fundamental conocer lo que está en tendencia para saber de dónde partir: “A mí siempre me gusta involucrar a mi público. Al final invito a la gente que me den su opinión”, reveló la influecer, quien destacó la relevancia de revisar las estadísticas de visita periódicamente.

Antonio Betancourt, quien en Tiktok cuenta con más de 2 millones de seguidores, explicó que siempre busca contar a su audiencia dudas comunes: “Yo siempre tengo el termómetro de: ‘Si a mí me llama la atención, seguramente a otras personas también le va a llamar la atención’”, dijo.

El influencer reiteró la importancia de poner atención a lo que dice la audiencia, y apuntó que en sus cuentas se puede encontrar contenido diverso, pues no se enfoca en una sola cosa: “Ahorita estoy generando contenido de La Casa de los Famosos, que es algo que a mí me gusta. Me divierte mucho platicar y hacer lives con la gente”, dijo.

Fer Vega explicó que la atención de la gente a la hora de scrollear cada vez es más fugaz, por lo que es importante iniciar un reel con algo estridente para que la gente se quede hasta el final del video: “Como esas películas que comienzan con la escena más interesante, y después cuentan toda la historia, así son mis videos. Están muy enfocados en captar la atención los primeros segundos y después contar lo que quieran contar”, comentó en conferencia.

Asimismo, destacó los avances en la tecnología para comunicar han avanzado mucho y son una gran herramienta para los creadores de contenido: “Los filtros de realidad aumentada sirven muchísimo, porque yo puedo estar aquí contando una historia, pero con el filtro de pantalla verde pongo lo que quiero describir”, dijo.

Betancourt agregó que el equipo que se utiliza para realizar un video ahora es más fácil de conseguir y reiteró que las herramientas de inteligencia artificial suman mucho a lo que están comunicando. Asimismo, señaló que es fundamental estar pendiente de las nuevas tendencias, pues estas evolucionan cada vez más rápido.

“Tienes que estar al pendiente de qué es lo que hacen tus compañeros porque tienes que estar innovando junto con ellos”, explicó Antonio Betancourt.

Te puede Interesar Arranca Rally Universitario en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato

Asimismo, explicaron que no es recomendable comparar el crecimiento en redes sociales con otros creadores de contenido, pues este puede variar de un usuario a otro. Detallaron que la mejor herramienta para conseguir seguidores es la constancia y la perseverancia.

“Es un tema de constancia, si te pones a compárate con alguien que en un mes creció un millón de seguidores, no estás haciendo nada. Cada quien, a final de cuentas, va a crecer a su ritmo”, dijo Antonio Betancourt.

Antonio Betancourt y Fer Vega en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (Giff). Foto: Diego Guerrero

Síguenos en Google News

DGC