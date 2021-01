¡Soldado caído! Festival de Coachella vuelve a ser suspendido por el COVID

La edición de este año del Festival de Coachella, una de las fiestas musicales más importantes del planeta, volvió a ser suspendida por la pandemia de COVID-19.

La noticia la dio a conocer el oficial de Salud Pública de Riverside County, sede del encuentro, en su cuenta de Twitter.

Not a tremendous surprise as public health officials cancel @coachella and @Stagecoach Music Festivals #music pic.twitter.com/Sju7LHG9tN — HYPE PROJECTS AGENCY (@hypeprojects) January 30, 2021

Este año, Coachella estaba previsto para celebrarse del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 del mismo mes. Los organizadores no han revelado la nueva fecha.

Es la tercera vez que el Festival de Coachella es suspendido a causa de la pandemia de COVID-19.

Coachella has canceled April 2021 dates due to the pandemic. pic.twitter.com/n6iu49Getg — Pop Crave (@PopCrave) January 29, 2021

Para la edición del año pasado estaban previstos artistas como Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott Calvin Harris, Lana del Rey, Run the Jewels, Brockhampton y King Gizzard & the Lizard Wizard, entre otros.