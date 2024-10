Festival de Monterrey impulsa a jóvenes cineastas

En Monterrey, Nuevo León

Con 20 ediciones en su haber hasta ahora, el Festival Internacional de Cine de Monterrey continúa apostando a la audiencia universitaria y en esta ocasión decidió reconocer por primera vez a jóvenes cineastas que están destacando en la industria, compartió en entrevista con La Razón Diana Cobos, quien debutó como gerente general del encuentro.

“Con mi llegada a este festival y al empezar a entenderlo vi que en México existen cerca de 260 festivales de cine, para mí era muy importante entender por qué nosotros teníamos un lugar en este número y voltear a ver dónde estábamos parados, noté que el 52 por ciento de nuestra audiencia es gente universitaria y ahí percibía una oportunidad como un lugar ideal para tener nuevas miradas”, comentó Diana Cobos.

Lo anterior llevó al festival de cine a otro punto notable de este año, que fue distinguir por primera vez a la Trayectoria Ascendente, “era reconocer en un grupo de jóvenes con miradas frescas (dedicados al cine) a quién debía tener un poco el spotlight”, añadió.

Hacer un festival como éste es un reto enorme, ya viví mi primera edición y me quedo con mucho aprendizaje porque hay cosas que realmente sólo las puedes aprender haciéndolas; también a cabo con muchas satisfacciones

Diana Cobos, Gerente general del festival

Compartió que realizar un festival fue un reto enorme y más tomando en cuenta que este encuentro en Monterrey se ha ido consolidando como uno de los destacados dentro de México.

“Hacer un festival como éste es un reto enorme, ya viví mi primera edición y me quedo con mucho aprendizaje porque hay cosas que realmente sólo las puedes aprender haciéndolas; también a cabo con muchas satisfacciones”, afirmó y complementó mencionando con orgullo que una de las cosas en las que este año ella y su equipo dieron en el blanco fue el recién estrenado programa de Work In Progress, al igual que todo lo que se trabajó en la sección de Industria para apoyar a proyectos para que

logren realizarse.

Diana Cobos tiene experiencia en el mundo de la posproducción, pues empezó su carrera profesional en Labo, donde estuvo durante muchos años, y es la primera vez que lidera un festival de cine, lo cual la motiva.

“Llegué a soplar las velitas de un pastel de 20 años, pero en realidad en muchos sentidos es un primer año en el festival para mí”, dijo, y agregó que logró estar al frente de un encuentro dedicado al séptimo arte “con mucha necedad, en realidad mi llegada como tal al puesto fue por medio de una invitación a ser parte del festival, las circunstancias me trajeron a Monterrey hace seis años cuando vivía en la Ciudad de México y el amor fue lo que me trajo a esta ciudad, también había estudiado aquí de manera intermitente y me tocaron los inicios del festival, conocí a sus fundadores e incluso en algún momento de mi vida profesional habíamos sido patrocinadores del encuentro y había venido a dar pláticas”.

La gerente general Diana Cobos tiene claro lo que debe seguir haciendo y transformando para que el FIC Monterrey siga creciendo de la misma forma en la que lo ha venido haciendo durante dos décadas de historia. “Yo celebro que las capacidades que tengo sean reconocidas”, finalizó, mientras inicia la cuenta regresiva para llegar a la edición número 21 del festival en 2025.