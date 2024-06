FICG defiende el cine en idioma español

El Festival Internacional en Cine de Guadalajara (FICG) continúa impulsando el cine hecho en idioma español y propuestas fílmicas iberoamericanas. Este año contará con Madrid como invitado de honor y asistentes especiales de la talla del director Álex de la Iglesia.

“La relación del festival con el cine iberoamericano viene desde su génesis cuando se discutió que en vez de que tuviera una competencia internacional, era más importante tener una competencia de cine iberoamericano porque la defensa de nuestro idioma era importante, eso fue hace más de 20 años cuando pasamos de ser una muestra a un festival y de ahí ha crecido mucho, aunque sí tenemos competencias internacionales como la de animación, las principales están enfocadas en el cine iberoamericano”, dijo la directora general del encuentro, Estrella Araiza, en entrevista para La Razón.

Ya que la cinematografía iberoamericana ha sido desde hace años primordial en el FICG, este año contar con Madrid permite crear alianzas con una ciudad en la que ven distintas similitudes con Guadalajara.

“Ya tuvimos a Cataluña como invitado, pero nunca habíamos tenido a Madrid y me parece que es superimportante ligar relaciones con ciudades que están haciendo lo mismo que tú, porque Madrid en muchos niveles tiene muchas similitudes con Guadalajara; por ejemplo, también están haciendo un espacio diferente para poder agrupar a muchas de las productoras más importantes de España y en ese sentido veo que nos reflejamos mucho en ese espejo”, compartió.

Igual que cada año, el Festival de Cine en Guadalajara contará con invitados de primera. “Cada año también hacemos algunas invitaciones que tienen que ver con homenajes, pero no siempre se concretan; Álex de la Iglesia, por ejemplo, tenemos años tratando de traerlo, es un homenajeado que ya había sido presentado en un consejo directivo en un programa preliminar hace varios años y este año se está concretando”, explicó.

Como parte de los homenajes de este año se reconocerá al mexicano Diego Luna, quien ha destacado como actor, director y productor de teatro, cine y televisión; el español Álex de la Iglesia, responsable de filmes de culto como El día de la bestia; la actriz española Najwa Nimri, conocida por sus papeles en Los amantes del círculo polar y Vis a Vis; Enrique Cerezo, cineasta y actual presidente del Atlético de Madrid; el actor chileno Alfredo Castro, a quien vimos recientemente en El conde; la influyente pareja de Los Javis, creadores de la serie Paquita Salas; y Ángeles Cruz, actriz y directora que también ha sobresalido como activista social.

“Todos los homenajes de este año me entusiasman por diferentes motivos, me encanta que vaya a venir Álex de la Iglesia, tuvimos Las brujas de Zugarramurdi en su año de estreno como la primera película de industria incluyente y la adaptamos a diferentes discapacidades para que se pudiera ver en muchos aspectos diferentes; cuando Brays, quien es el intérprete de Paquita Salas vino como jurado del festival, empecé a aprender de Los Javis como creadores de contenido, han desarrollado cosas que son totalmente improbables; estamos reconociendo a Ángeles Cruz por su trabajo como activista, que es una labor fundamental; Diego Luna me entusiasma porque es un ejemplo de cómo no despegarte de tu país aunque no estés en éste, de cómo nunca quitar el dedo del renglón en lo importante, ese tipo de cosas me dan mucho orgullo”, comentó.

Durante nueve días, del 7 al 15 de junio, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de películas mexicanas y de otros países. C. Tangana inaugurará esta fiesta presentando el documental Esta ambición desmedida, centrado en la gira más reciente del madrileño. Mientras que en la clausura podrá verse por primera vez en México la nueva cinta de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness, por la cual Jesse Plemons se llevó el Premio a Mejor Actor en el pasado Festival de Cine de Cannes.

Dentro de la competencia oficial, largometrajes documentales y de ficción buscarán llevarse el prestigioso Premio Mezcal, producciones de Latinoamérica y España aspiran a ganar como Largometraje Iberoamericano de Ficción y Largometraje Iberoamericano Documental, el Premio Maguey promueve y celebra lo mejor de la filmografía LGBTQ+ del mundo, Hecho en Jalisco impulsa el talento local y acerca a las audiencias a las producciones realizadas en el estado, el Premio de Cine Socioambiental presenta una selección de narrativas para generar un diálogo sobre la relación entre el medioambiente y la sociedad, Cortometraje Iberoamericano premia a quienes cuentan historias en formato corto y el Premio Rigo Mora le da un espacio necesario a la animación. También estará la sección Panorama Internacional.



Cuándo: del 7 al 15 de junio

Algunas sedes: Cineteca FICG, Cineforo, Cinépolis Centro Magno y Cinépolis Midtown FICG