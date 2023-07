Filtran la polémica película 'Sound of Freedom' en redes

La película “Sound of Freedom”, conocida en español como “Sonido de libertad”, desató muchísima polémica desde que se estrenó en Estados Unidos el pasado 4 de julio, debido al fuerte tema que aborda: la trata infantil.

La cinta es producida por el mexicano Eduardo Verástegui, quien afirmó que por realizar tal proyecto ya fue amenazado de muerte por lo “grupos de poder” que presuntamente manejan o están coludidos con tal crimen atroz.

La Película No.3 en USA sin estrenar internacionalmente es #SoundOfFreedom con $124 millones de dólares y se convierte en un fenómeno de marketing con su estrategia de promoción a través de una historia de denuncia social.

“Me han amenazado muchas veces, me han tratado de parar el proyecto muchas veces, pero para mí eso son señales. Es como el avión, despega cuando el viento viene en contra y cuando vienen los vientos en contra yo siento que es una oportunidad para volar", dijo Verástegui al respecto en una entrevista

Incluso, la gente que la ha visto, como Martha Higareda, han invitado a todos para que la vean, pues la consideran una historia muy fuerte que denuncia un crimen que todos los días ocurre con impunidad.

"Estoy muy conmovida porque la película habla del tráfico de niños y es una triste realidad, pero es un negocio extremadamente grande en el mundo", señaló Martha Higareda entre lágrimas.

Lamentablemente, “Sound of Freedom” fue rechazada para formar parte de plataformas de streaming como Netflix, Amazon y Disney: “Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron ‘esta película no es para Disney”, lamentó Eduardo Verástegui.

Este 31 de agosto tendremos en Cinemex el estreno de "Sound of Freedom" de Eduardo Verástegui y Jim Caviezel.

Sin embargo, “Sound of Freedom” no sólo se va a estrenar en los cines de México el próximo 31 de agosto, sino hay gente que se encargó de que todo el pueblo tenga acceso a ella de manera gratuita.

Y es que a través de Twitter (ahora X), diversos fans y se han encargado de subir la película completa a la red, y hasta subtitulada, para que sea vista por toda la gente que se pueda.

Así que si quieres ver "Sonido de libertad" antes de que llegue a los cines, la película está disponible en Twitter.

Subtitulada...#LasNiñasYNiñosNoSeTocan#SoundOfFreedom