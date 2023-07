Sonido de Libertad: La razón por la que Netflix y Disney rechazaron exhibir la película

La película Sonido de Libertad, producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel, está causando revuelo tras su estreno por el duro tema que toca la cinta, sin embargo, pese al éxito que está teniendo no hay posibilidad de que éste llegue al streaming con Netflix o Disney.

Eduardo Verastegui contó su travesía para poder distribuir la película, la cual ya tiene tiempo que estaba lista, pero no tenían distribuidora, así que se acercó a Netflix, Disney y Amazon, pero la rechazaron

“Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron ‘esta película no es para Disney”, dijo Verástegui.

Eduardo no se dio por vencido y tras el rechazo fue a buscar otras opciones, pero también le dijeron que no. “La película ya estaba terminada hace tres años, toque puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate y nadie me hizo caso”, recalcó.

Sin embargo, Eduardo Verástegui llegó a Angel Studios en donde se animaron a distribuir la cinta Sonido de Libertad. La película salió a principios del mes de julio en Estados Unidos y la gente que la ha visto ha llorado, tal es el caso de Martha Higareda.

Por su parte, el actro y director Mel Gibson también invitó a la gente a ver la cinta por su desgarrador mensaje: “Nuestro futuro son los niños. Ahora, el primer paso para erradicar este crimen es tomar conciencia. Vayan a ver Sonido de libertad”, dijo el actor.

¿De qué se trata la película Sonido de Libertad?

La historia de esta cinta, se basa en hechos reales, generalmente en la vida de Tim Ballard, un exagente del gobierno de los Estados Unidos que decide salir de sus labores con el objetivo de rescatar a niños de los traficantes y explotadores de tratas de personas a nivel mundial, en especial, en países de Latinoamérica.

La historia comienza con el agente que logra salvar a un niño de 7 años que le pide que encuentre a su hermana, quien también se encuentra secuestrada.