Eduardo Verástegui es amenazado de muerte por su película sobre la trata infantil, 'Sonido de libertad'

Eduardo Verástegui, actor conocido en México por sus turbias declaraciones sobre el COVID, reveló que “grupos de poder” lo amenazaron de muerte por “Sonido de libertad”, polémica película que produjo y que habla acerca de la trata infantil.

“Sonido de Libertad” es protagonizada por el actor Jim Caviezel, quien interpreta a un ex agente del gobierno gringo que renuncia a su trabajo para adentrarse en el submundo del tráfico de personas, para salvar a los niños víctimas de este crimen.

Debido a la temática de la película, Eduardo Verastegui afirmó que “los dueños del negocio” lo quieren silenciar; no obstante, reconoció no temerle a la muerte, menos si lo ejecutan por sacar a la luz cómo funciona el turbio negocio criminal de la trata.

“Nos tardamos cinco años en hacerla y después tres años con la película terminada tratando de encontrar distribución, pero no encontrábamos que alguien se interesara en este tipo de temática. Nos decían que 'bueno, esto no es para nosotros', 'esto no es negocio', o '¿quién va a ir a ver una película sobre el tráfico de niños?', puras negativas", señaló el actor a 'Telemundo.

Durante la grabación de Sound of freedom salvaron a 200 niños en Colombia víctimas de la trata

La historia del "cómo", me ha maravillado, pues Dios hace uso de todo para salvar a sus hijos.

Si aún no te la sabes, aquí te cuento pic.twitter.com/9kGHYT8CZJ — Una Tal Mel (@Melissa34499447) July 15, 2023

“Me han amenazado muchas veces, me han tratado de parar el proyecto muchas veces, pero para mí eso son señales. Es como el avión, despega cuando el viento viene en contra y cuando vienen los vientos en contra yo siento que es una oportunidad para volar", abundó Verástegui.

Finalmente, Eduardo Verástegui dijo que no sólo no le teme a las amenazas, sino que está dispuesto a lo que sea por exponer la verdad.

“¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morir? Todos vamos a morir tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo, aquí la pregunta es ¿para qué moriste?, ¿a quién serviste? Entonces esta es una buena causa", sentenció el famoso.