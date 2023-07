Salma Hayek da una cátedra de cómo comer cabeza de camarón; ¿por qué consumirlas puede ser tóxico?

A los veracruzanos les encanta comerse el camarón completito y Salma Hayek, aunque sea una señora de alcurnia en Francia, no olvida sus raíces jarochas, especialmente todo el conocimiento gastronómico.

A través de sus redes sociales, Salma Hayek compartió una fotografía en la que aparece comiendo camarones en lo que aparentemente es un lujoso restaurante a la orilla del mar, en el cual sacó los conocimientos y costumbres milenarias veracruzanos.

Salma Hayek. Especial

La actriz aseguró que en ella se come hasta la cabeza de los camarones, pues es una costumbre en su tierra natal, en la que no se desperdicia nada.

"En México nos enseñan a no desperdiciar la comida, así que yo me como hasta la cabeza de los camarones", señaló junto a la imagen en las que disfruta de estos mariscos con cerveza y limón amarillo.

La foto de Salma Hayek conmocionó a mucha gente, pues se dice que las cabezas de camarón pueden tener toxicas nocivas para la salud. Sin embargo, muchísimos entusiastas de los mariscos les chupan lo de adentro, pues ahí se concentra gran parte del sabor de estas cucarachas marinas.

Salma Hayek chupando cabeza de camarón. Especial

no te pierdas: Pink Burger, la hamburguesa especial de Barbie con aderezo rosado

“Por supuesto que hay que chuparse hasta la cabecita de los camarones”, “En México nos comemos la cabeza del camarón… y también los maricos hahah”, “quién fuera ese camarón para esa tremenda succionada de cabeza” y “ella sí le sabe, ahí está todo el sabor”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

¿Es tóxico comer cabezas de camarón?

De acuerdo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la cabeza de los camarones tiene una parte de carne oscura, la cual podría ser tóxica para los humanos.

Los langostinos y los camarones comparten este tipo de carne en la cabeza, la cual contiene altas cantidades de cadmio, el cual es tóxico para los riñones y el hígado.

El cadmio se acumula principalmente en el hepatopáncreas de los moluscos, el cual forma parte del su aparato digestivo, que se ubica en la cabeza.

Ahí está el hepatopáncreas de los camarones. Especial

El cadmio acumula de 10 a 30 años y al ingerirlo con frecuencia puede causar disfunción renal, desmineralización de los huesos o hasta cáncer, a largo plazo.

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que la cantidad semanal que el cuerpo humano puede tolerar de cadmio es de 2.5 microgramos por kilogramo de peso corporal.

No obstante, no hay una cifra concreta de cuánto puede tener una cabeza de camarón, por lo que si le vas a chupar sus cabezas, sólo no te atasques.