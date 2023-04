Filtran último video de Julián Figueroa antes de morir

La muerte de Julián Figueroa conmocionó al mundo del espectáculo, no solo porque era hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, sino porque su fallecimiento fue repentino con tan solo 27 años de edad.

Filtran último video de Julián Figueroa

En redes sociales circula un video que supuestamente fue grabado un día antes de la muerte de Julián Figueroa.

Se trata de un clip en el que el artista está en una fiesta con amigos y está cantando un tema de “Acá entre nos” de Vicente Fernández. Julián Figueroa aparece junto a una mujer que viste playera amarilla y jeans y de fondo se escuchan los aplausos y gritos de otros de sus amigos.

Sin embargo, este video lo dio a conocer una amiga de Julián Figueroa llamada Mariella Navarro, quien lo publicó en su cuenta de Instagram y aseguró que el hijo de Maribel Guardia la buscó antes de morir, pero ella no le respondió.

🚨 ULTIMAS IMAGENES DE JULIÁN FIGUEROA el sábado con su amiga Mariella 🚨



🕊️QUE DESCANSE EN PAZ 🕯️✝️



El sábado fue el natalicio de su papá JOAN SEBASTIÁN #JulianFigueroa #MaribelGuardia #JoanSebastian #josemanuelfigueroa #julian_figueroa #Maribel_guardia pic.twitter.com/5j38sQtID5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 10, 2023

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías que hablar, eran las 4am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, se lee el mensaje de la amiga de Julián Figueroa.

El video ha causado conmoción en redes sociales, ya que el cantante se notaba muy feliz en esa grabación.

“Que triste, si fuera en realidad su amiga, no publica un vídeo dónde lo expone”, “Con una amiga así ... porque ventanearlo, déjenlo descansar en paz”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.