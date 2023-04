VIDEO | Maribel Guardia reaparece tras muerte de su hijo Julián Figueroa: "Ha sido muy duro perderlo"

La actriz Maribel Guardia reapareció luego de la dolorosa pérdida de su hijo Julián Figueroa y ofreció unas declaraciones sobre el fallecimiento del joven de 27 años.

Maribel Guardia salió de su casa para hablar con los medios de comunicación que han estado afuera del domicilio cubriendo la muerte de su hijo.

La actriz llegó vestida de negro acompañada de su esposo Marco Chacón y de su nuera Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia agradeció a los programas de televisión que le han hecho homenajes a su hijo y se quebró en llanto, pues aseguró que ha sido muy duro perderlo, además de que apenas estaba empezando su carrera artística.

“Era mi amor, el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos, tenía tanto por recorrer, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra”, dijo Maribel Guardia entre lágrimas.

La actriz señaló que el día de ayer Imelda Garza le dijo a José Julián que su papá había muerto, además Maribel Guardia agradeció los mensajes y muestras de apoyo de sus amigos, familiares y fans y pidió a la gente que rece por su hijo y por su familia para que puedan superar la pérdida.

“Le pido a Dios y a todos los que me están viendo que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie”, dijo Maribel Guardia.

La actriz mencionó que ahora la labor de la familia es educar y darle alas para volar a José Julián, el niño que dejó Julián Figueroa.

Así tiene Maribel Guardia las cenizas de Julián Figueroa

Maribel Guardia dice que tiene las cenizas de Julián Figueroa en un altar con su San Miguel Arcángel y la Virgen de Guadalupe.

Imelda Garza señaló que la urna en la que están las cenizas de Julián Figueroa tiene un dibujo que su hijo José Julián le hizo en el que aparecen un león grande y uno pequeño. La viuda de Julián Figueroa rompió en llanto al recordar este momento.

Maribel Guardia recordó que cuando llegó del teatro a su casa y encontró a su hijo sin vida el dibujo estaba pegado en la pared. “Se lleva el amor de toda esta familia en el alma”, dijo.