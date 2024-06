La final de Survivor México 2024 será dramática e intensa: Warrior

Después de 65 episodios llega a su final la temporada de Survivor México 2024, en la que Carlos Guerrero “Warrior” conductor del programa, afirma que será un cierre muy dramático y lleno de emociones.

Este viernes 7 de junio se lleva a cabo el gran desenlace del reality show de superviviencia, en el que Esmeralda y Rasta se van a enfrentar por el gran premio de los dos millones de pesos y coronarse como el mejor sobreviviente de la temporada.

“Una final que seguramente será muy dramática, muy intensa, que habrá de generar muchas emociones en la audiencia… Ha sido una temporada muy polémica, severa, distinta, demandante para todos, inclusive para mí como como conductor. También ha sido una temporada que ha generado demasiadas emociones en la audiencia… y el desenlace será diferente ahora”, dijo Carlos Guerrero “Warrior” en entrevista con La Razón.

El presentador del reality show mencionó que la diferencia en esta temporada es porque ahora el formato de la final cambió, pues en temporadas anteriores eran tres finalistas y el público votaba por su favorito para que se llevara el gran premio.

Carlos Guerrero revela que la final de Survivor México 2024 será emocionante Foto: Cortesía TV Azteca

Sin embargo, en esta ocasión, los fans no decidirán al ganador, sino que después de que los finalistas lograron superar las pruebas llegan al gran día con una cantidad de votos, los cuales obtuvieron en los desafíos del jueves.

Este viernes en el último Concejo Tribal, los sobrevivientes que fueron eliminados en las semanas anteriores emitirán su voto para seleccionar al ganador del reality show.

“Y será en el Concejo tribal final en donde les estarán esperando todos los sobrevivientes o 10 sobrevivientes que fueron previamente eliminados y que van a dar también un voto, quien tenga más votos pues tendrá el collar sagrado equivalente a dos millones de pesos”, mencionó “Warrior”.

Se va a poner muy interesante, porque no solamente tendrá que ser una cuestión que tiene que ver exclusivamente con la competencia, sino todo aquello que lograste tejer a lo largo de la temporada en cuanto a estrategias, afinidades, alianzas y demás Carlos Guerrero "Warrior"

Asimismo, el también periodista deportivo explicó que en esta ocasión buscaron sorprender tanto al televidente como a los participantes y aclaró que esta manera en la que se llevará a cabo la final es el formato original del programa.

Fans se emocionarán con el final de Survivor México 2024

Carlos Guerrero adelantó que el resultado de la final desatará las emociones de los fans y provocará opiniones encontradas.

“El público es como en el fútbol, o sea, sí su favorito pierde, pues de inmediato busca este ver con quién se desquita y si su favorito gana pues va a estar contento. Es tal cual lo que sucede, como en el deporte y como en el fútbol, no siempre habrá un bando muy contento y un bando muy enojado”, dijo el conductor.

Carlos Guerrero se alista para la final de Survivor México 2024 Foto: Cortesía TV Azteca

Además, Warrior explicó que esta temporada también fue desafiante para él, ya que el tocó vivir la polémica y los ataques de los seguidores del programa debido a las situaciones que se presentaron en el reality show.

“El público se viene en contra mía a decir ‘cómo es posible que lo permitiste’. Por eso es que yo digo yo, no es que permita o no, es que ellos son los que juegan las cartas, yo no los puedo inducir a hacer las cosas. Yo lo que puedo frenar es una situación que tiene que ver estrictamente con una cuestión de violencia”, mencionó.

¿A qué hora, cuándo, dónde ver la final de Survivor México 2024?

La final de Survivor Méxco 2024 se transmite este viernes 7 de junio a las 8.30 de la noche por el canal de Azteca Uno.