Foo Fighters alista disco tras muerte de baterista

Los Foo Fighters anunciaron que preparan un nuevo álbum, el primero desde la muerte del baterista Taylor Hawkins.

Los rockeros estadounidenses dijeron en un comunicado que el próximo disco de 10 canciones, But Here We Are, será “una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año”.

Detallaron que será un testimonio “de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañada e inquebrantablemente auténtica”.

El primer sencillo es “Rescued”, cuya letra reza: “I’m just waiting to be rescued/Bring me back to life/Kings and queens and in-betweens/We all deserve the right” (Espero a que me rescaten/Tráeme de vuelta a la vida/ Reyes y reinas y todo lo demás/Todos merecemos el derecho).

“Es la primera de 10 canciones que abarcan toda la gama emocional desde la rabia y la tristeza, hasta la serenidad y la aceptación, así como una mirada de puntos intermedios”, abundaron.

El nuevo álbum se lanzará el próximo 2 de junio y es producido por Greg Kurstin y Foo Fighters. Otras de las canciones que incluye son “Hearing Voices”, “Show Me How”, “Nothing At All” y “Rest”, la última de la lista.

Hawkins murió el 25 de marzo del 2022 durante una gira sudamericana con la banda. El músico fue hallado en el interior de la habitación de un hotel de Bogotá, Colombia, tras haber ingerido marihuana, benzodiacepinas, opiáceos y antidepresivos, según constató una autopsia posterior.

La banda se iba a presentar en el Festival Estéreo Picnic; sin embargo, una hora antes de su actuación anunciaron el fallecimiento de Hawkins.